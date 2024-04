Beatriz, do BBB 24, ganha certificado de lojistas do Brás: 'Madrinha'

Com um conjunto vermelho comprado no camelô, Beatriz Reis vai ao Brás pela primeira vez após o fim do BBB 24, da Globo.

O que aconteceu

A vendedora contou com a ajuda de seguranças para andar no meio da multidão que se formou no local.

Beatriz atendeu a pedidos de fotos e conversou com alguns dos fãs presentes.

A dona do bordão "Brasil do Brasil" também foi presenteada com um certificado de gratidão feito pelos lojistas do Brás. "Por toda sua linda trajetória na casa mais vigiada do Brasil, você que representou todos os camelôs empreendedores do Brás e do Brasil. Deixamos aqui o nosso agradecimento e o título de 'Madrinha da Feira da Madrugada do Brás'. Obrigado!", dizia a placa.

Beatriz ficou em quinto lugar na edição do BBB.

Imagem: Divulgação: Van Campos/Agnews

