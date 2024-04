Após prisão, Antenor recebe ajuda inesperada e vive reviravolta em final

Do UOL, em São Paulo

No capítulo de 'Paraíso Tropical' desta sexta-feira (26), Lúcia procura Antenor e pergunta se ele ainda a quer como mãe de seus filhos. Os dois se beijam com paixão. Fred avisa Camila que fará um curso nos Estados Unidos e pede que ela espere um pouco para entrar com o pedido de separação.

Antenor e Lúcia recebem Belisário e Virgínia para jantar. Paula e Daniel chegam, para surpresa de Antenor. Daniel e Antenor, após uma conversa, fazem as pazes e se abraçam emocionados. Antenor e Lúcia viajam. Depois de três meses, Bebel e Tatiana conversam sobre a gravidez de Bebel.

Ivan e Marion discutem e, sem perceber a chegada do delegado Hélio, ele a ameaça dizendo que irá contar tudo o que sabe sobre ela. Marion revela a Hélio que bajulou a mulher de Daniel por interesse profissional e que até Belisário detestava Taís.

Joana se surpreende quando é levada a uma floricultura e Cássio diz que comprou para ela de presente. Joana vê Neli do outro lado da rua e ela vai embora ao notar que foi percebida. Joana vai ao apartamento de Neli, lhe dá uma flor e pede que ela volte para a festa. Heitor apresenta Helena a Joana.

Fred diz a Camila que não quer se separar dela. Paula se aborrece ao ler no jornal que ela fingiu ser Taís para aterrorizar e se vingar da irmã e tem certeza de que a informante foi Marion. Paula e Daniel dizem a Ademar que Marion era cúmplice de Taís.

Daniel segue Ademar e o flagra conversando com Marion. Daniel acusa Marion de estar por trás da campanha de difamação contra Paula. Lúcia diz a Hermínia que não engravidou na viagem como desejava e que ela e Antenor estão pensando em inseminação artificial.

Ademar diz a Marion que ela omitiu que era cúmplice de Taís e informa que não irá publicar nada a respeito. Ele avisa, porém, que não quer ser traído de novo. Antenor marca encontro com Marion e a trata de forma severa ao descobrir que ela é a fonte do jornal que está fazendo matérias contra Paula. Marion reage ameaçando Antenor. A promoter revela ao empresário que conhece seu doleiro e, por isso, sabe mais do que ele está contando ao delegado.