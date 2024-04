Boca Rosa beija muito o namorado italiano durante show no Rio de Janeiro

Bianca Andrade, a Boca Rosa, apareceu em clima de romance com o novo namorado durante show do rapper L7nnon, no Morro da Urca, Rio de Janeiro. A influenciadora assumiu o relacionamento com o italiano Luca Daffrè no início de março.

Saiba mais do relacionamento

Bianca e Luca se conheceram durante temporada da influenciadora na Europa. Ela fazia intercâmbio em Londres e aproveitou para visitar outros países do velho continente.

Daffrè, de 29 anos, é natural de Trento, na Itália, e já tinha certa fama no país por participar de programas de TV. A primeira aparição foi em Uomini e Donne - programa em que buscava uma alma-gêmea. Ele também foi um dos participantes da versão italiana do Temptation Island e esteve no L'isola dei Famosi — versão italiana do reality show No Limite.

Boca Rosa assumiu namoro postando sequência de momentos a dois no Instagram, mas depois decidiu deixar relação mais discreta. "Tão louco sentir esse frio na barriga de adolescente depois de tanto tempo. Uma parte de mim ainda tem medo de se entregar e a outra tem certeza de que ele veio do jeitinho que eu sempre desejei", escreveu ela em março.