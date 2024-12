Lula diz a Galípolo que jamais vai interferir no trabalho do Banco Central

Do UOL, em São Paulo

O presidente Lula (PT) publicou um vídeo nesta sexta-feira (20) nas redes sociais, em que deseja boa sorte ao futuro presidente do Banco Central Gabriel Galípolo e diz que "jamais haverá da parte da presidência qualquer interferência no trabalho que você tem que fazer no BC".

O que aconteceu

Lula afirmou que novo presidente do BC é um "presente" ao Brasil. "Você será o mais importante presidente do Banco Central que o Brasil já teve, porque será o presidente com mais autonomia", declarou.

Presidente disse ainda que vai proteger regras fiscais. "Seguimos mais convictos que nunca que a estabilidade econômica e o combate à inflação são as coisas mais importantes para proteger o salário e o poder de compra das famílias brasileiras", falou. "Tomaremos as medidas necessárias para proteger a nova regra fiscal e ficaremos atentos para novas medidas."

Além de Lula e Galípolo, também aparecem no vídeo os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento) e Rui Costa (Casa Civil). O presidente voltou a Brasília nesta quinta (19), depois de passar uma semana internado em São Paulo. Ele precisou de uma cirurgia de emergência para conter um sangramento dentro do crânio.

Falas de Lula acontecem em meio a crise no dólar. A moeda norte-americana vem batendo recordes sucessivos, e fechou ontem na maior alta nominal, em R$ 6,30.