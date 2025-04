Agressores disfarçados de militares matam ao menos 12 pessoas no Equador

Um grupo de homens armados vestidos como militares assassinou na quinta-feira ao menos 12 pessoas durante um espetáculo de rinha de galos em uma zona rural do Equador, informou a polícia nesta sexta-feira (18).

Perto da meia-noite, homens armados entraram em um local onde eram realizadas rinhas de galos e abriram fogo contra vários espectadores na comunidade rural de La Valencia, no limite entre as fronteiras de Manabí e Santo Domingo de los Tsáchilas (noroeste). Várias pessoas ficaram feridas, disse na tarde desta sexta-feira o coronel da polícia Renán Miller Rivera, sem informar cifras.

Manabí é uma das oito províncias equatorianas sob o estado de exceção ordenado pelo governo para enfrentar a violência do narcotráfico. O decreto foi renovado pelo presidente Daniel Noboa pouco antes do segundo turno das presidenciais de domingo, quando ele foi reeleito com uma vantagem de 11 pontos sobre sua adversária de esquerda, Luisa González.

Imagens de uma câmera de segurança que circularam nas redes sociais mostram um grupo de pelo menos cinco agressores entrando no recinto e atirando com fuzis automáticos contra a centena de pressentes no evento.

Os atiradores estavam vestidos com réplicas de uniformes militares, uma tática comum entre quadrilhas do país.

Os espectadores só tiveram tempo de se jogar no chão e a maioria se resguardou debaixo dos assentos da arquibancada.

Vídeos de testemunhas mostraram vários corpos espalhados pelo chão do local.

As autoridades encontraram em uma estrada vizinha "uniformes do tipo militar" jogados e dois veículos abandonados, disse Miller Rivera. Um dos veículos estava carbonizado e o outro, virado.

vd/dga/am/mvv

© Agence France-Presse