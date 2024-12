Estados unidos criam 227 mil empregos em novembro, e salários sobem

Do UOL, em São Paulo

A economia dos Estados Unidos criou 227 mil empregos em novembro, em termos líquidos, segundo relatório publicado nesta sexta-feira (6) pelo Departamento do Trabalho do país. Analistas esperavam criação de 155 mil a 270 mil vagas, com mediana de 200 mil.

O relatório, também conhecido como payroll, é a principal métrica do mercado de trabalho dos EUA.

Apesar da elevação no número de vagas, a taxa de desemprego proporcional subiu para 4,2% em novembro. Em outubro era de 4,1%.

Em novembro, o salário médio por hora aumentou 0,37% em relação a outubro, ou US$ 0,13, a US$ 35,61, variação que ficou acima da projeção do mercado, de queda de 0,3%.

Na comparação anual, houve ganho salarial de 4,03% no último mês, acima da previsão de 3,9%.



