Josias sobre prefeito que cortou fios de radares: 'Populismo mórbido'

Do UOL, em São Paulo

Os vídeos gravados pelo novo prefeito de Marília (SP), Vinicius Camarinha (PSDB), onde ele aparece cortando os fios que alimentam os radares da cidade com um alicate, fazem parte de um populismo mórbido e de coreografia exagerada, analisou o colunista Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL, nesta sexta-feira (31).

Isso é um populismo mórbido, não é, Fabíola? Porque o excesso de velocidade pode levar à morte. Josias de Souza, colunista do UOL

A ação, realizada no início de janeiro, é reflexo de nova diretriz na cidade, em que todos os 18 controles que fiscalizavam o excesso de velocidade foram desativados. As câmeras instaladas nos dispositivos serão aproveitadas pela Polícia Militar, que utilizará as imagens para identificar a passagem de veículos roubados, entre outros.

Deve-se combater as armadilhas que são estruturadas em algumas cidades para pegar de surpresa o motorista, para aumentar a ação para arrecadação por meio das multas de trânsito. Isso é uma prática que deve ser condenada. Mas nas cidades civilizadas e na maioria do país assim que funciona, há uma placa avisando aos motoristas qual é o máximo de velocidade que ele pode desempenhar naquela via.

Então, essas pegadinhas, elas evidentemente não podem ser praticadas para aumentar a arrecadação artificialmente do governo, do município, não é? Mas, você eliminar desta forma, cortando fios para aparecer em rede social, fazer propaganda de um populismo moralmente... não estou falando de município qualquer, estamos falando de Marília, que é uma cidade desenvolvida do interior de São Paulo. Então, é um populismo mórbido.

A direita brasileira costuma utilizar as regras de trânsito como uma válvula para expandir o seu populismo. O prefeito de Marília está exagerando na coreografia, e o eleitor deveria observar o personagem. Josias de Souza, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: