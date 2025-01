Relatório preliminar de acidente aéreo nos EUA deve sair em 30 dias

O relatório preliminar da investigação da colisão entre um avião e um helicóptero perto de Washington D.C. deve sair em 30 dias. A informação foi divulgada pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB, na sigla em inglês) em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (30).

O que aconteceu

Já o relatório final deverá ser divulgado após a conclusão da investigação. Segundo Todd Inman, membro do conselho, a equipe investigativa ficará no local do acidente pelo tempo necessário para obter as informações que indiquem a possível causa da colisão. O NTSB disse que, apesar de ter recebido informações sobre o caso, ainda não há dados suficientes para apontar qual a causa do acidente.

Autoridades não irão especular sobre as supostas causas do acidente, disse Inman. O conselho também colocou à disposição das empresas e autoridades envolvidas corpo técnico e equipamentos para a investigação do caso. "Nossa missão é entender não apenas o que aconteceu, mas porque aconteceu e fazer recomendações de segurança para que isso não ocorra novamente", acrescentou.

Identificação das vítimas ficará a cargo do serviço forense de Washington. Um grupo de assistência às famílias das vítimas foi montado para apoiá-los neste momento e os nomes não serão divulgados, de acordo com Inman.

Grupos de trabalho de operações analisarão o histórico de acidentes aéreos antes da colisão de quarta-feira (29). Também haverá grupos para analisar as documentações das aeronaves, peças, possibilidade de erro humano e outras informações coletadas na investigação.

Jennifer Homendy, chefe do NTSB, disse que não ouviu as declarações do presidente Donald Trump sobre o caso. Mais cedo, o republicano tentou atribuir parte da culpa do acidente aéreo aos governos de Barack Obama e Joe Biden. Sem provas, ele também tentou relacionar o caso com políticas de diversidade.

Como parte de toda a investigação, nós olhamos para o lado humano, a máquina e o ambiente. Olharemos para todos esses fatores envolvidos no acidente. Isso é padrão em qualquer parte da nossa investigação. (...) Temos muita informação, mas precisamos de tempo para verificá-las.

Jennifer Homendy, chefe do NTSB

As caixas-pretas do avião e do helicóptero estão submersas e ainda não foram recuperadas. Homendy explicou não ser incomum que o NTSB trabalhe com caixas-pretas que ficaram submersas e há um setor no conselho responsável pela análise dos dados obtidos nos equipamentos.

Acidente aconteceu no momento em que aeronave pousaria

Colisão aconteceu na aproximação para pouso, por volta das 21h dos EUA (23h de Brasília). O canal de TV norte-americano NBC informou que até agora pelo menos 30 corpos sem vida foram retirados do rio, que passa pela capital Washington e pelos estados da Virgínia Ocidental, Virgínia e Maryland.

O avião transportava 60 passageiros e quatro tripulantes. Já no helicóptero militar, três soldados estavam a bordo, conforme as autoridades locais.

Entre os passageiros do avião, estavam dois russos ex-campeões mundiais de patinação. O Kremlin confirmou que os treinadores de patinação no gelo Yevgenia Shishkova e Vadim Naumov estavam a bordo, além de uma equipe do país.

Helicóptero Black Hawk realizava treinamento. O Exército dos EUA confirmou o envolvimento do helicóptero no acidente, além de afirmar que está colaborando com "as autoridades e forneceremos informações adicionais." A agência de notícias Associated Press afirmou que o helicóptero fazia um treinamento no momento da colisão.