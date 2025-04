Professor: Putin encena gesto de boa vontade para Trump em trégua de Páscoa

Ao anunciar uma trégua na guerra contra a Ucrânia até a próxima segunda-feira (21), o presidente russo, Vladmir Putin, encena para Donald Trump gesto de boa vontade, afirmou Beto Vasques, professor de comunicação política da FESPSP, em comentário no UOL News da manhã de hoje.

Putin está tirando onda com a cara do ocidente e está humilhando o Trump sem que o próprio Trump se dê conta. Então, nesse sentido, ele está sendo muito exitoso.

Só para gente lembrar os dados. Aquele mês de trégua que tinha sido acordado de não se atingir instalações de energia venceu dia 18, ontem. Então, na verdade, o que o Putin está fazendo é dando três, quatro dias a mais até depois da Páscoa para eventualmente começar os ataques.

Na prática, isso é uma forma de ele tentar mostrar para o Trump que ele é um cara cordato, que não esperou o primeiro minuto e brinca com esse ideário cultural, com a história da Páscoa, de falar de uma trégua de Páscoa. Acho que o Putin, com isso, mostra que está no comando dessa discussão.

Beto Vasques

Em comunicado, Putin disse que "das 18h de hoje [horário local] até a meia-noite de domingo [para segunda], a Rússia anuncia trégua de Páscoa. Ordeno que todas as ações militares sejam interrompidas neste período", declarando ainda que espera que a Ucrânia "siga o exemplo".

O professor Beto Vasques afirmou que, até aqui, Vladmir Putin conseguiu tudo que queria.

Conseguiu que o Trump ficasse do lado dele nessa guerra da Ucrânia, conseguiu desmoralizar a União Europeia, conseguiu o atlantismo que organizava a Otan da aliança atlântica entre Europa e Estados Unidos.

Por meio do Trump, ele conseguiu transformar Zelensky numa criatura sem força política. E depois ele ficou assistindo com tranquilidade, como ele mesmo falou, o Trump indo para cima do Xi Jinping na questão do tarifaço.

Putin está administrando o tempo e, enquanto isso, ele sabe fazer muito bem a guerra cultural, a guerra híbrida. Essa trégua de Páscoa agora é tentar dizer para o Trump: 'Eu mais uma vez estou dando um gesto de boa vontade, vamos ver se o Zelensky será capaz de fazer o mesmo'.

Beto Vasques

Para o professor, nesse processo, Trump acaba se irritando por não conseguir cumprir suas promessas e age como um menino mimado em suas ações governamentais.

A irritação do Trump com esse processo é porque o Trump está começando a não conseguir cumprir as suas promessas. Ele prometeu em 24 horas encerrar essa guerra, prometeu resolver o problema em Gaza, prometeu que iria reindustrializar os Estados Unidos de forma muito rápida com as suas tarifas. Ele falou que ia varrer todos os imigrantes do território norte-americano e essas coisas não estão acontecendo.

E isso vai gerando uma irritação, porque ele não consegue tapar mais com palavras essa incompetência.

Então essa mistura de má-fé com incompetência vai modulando o humor do Trump, que se porta como um menino mimado que não quer que ninguém diga o que ele não pode fazer, o que ele tem vontade. E, quando vai se deparando com a realidade, Trump vai ficando irritado, é irascível, e isso só tende a inflamar ainda mais os ânimos.

Então, nos próximos meses a gente vai ver a temperatura continuar subindo, a gente nunca sabe de onde vai vir o próximo tiro do Trump, mas seguramente vai afetar a vida da grande maioria da população do planeta.

Beto Vasques

