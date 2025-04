Demarcações ajudam a enfrentar mudanças climáticas, diz Apib no 19/4

A Apib (Articulação dos povos indígenas do Brasil) defendeu a demarcação de terras indígenas como uma maneira de enfrentar mudanças climáticas em postagens publicadas hoje, quando é comemorado o Dia dos Povos Indígenas.

O que aconteceu

"Os povos indígenas cultivam, protegem e são floresta há milhares de anos", afirma a Apib. "Sem floresta, não tem clima, não tem economia, não tem vida", disse a organização na publicação. A entidade completa 20 anos hoje.

Áreas demarcadas reúnem florestas protegidas. De acordo com a Apib, o nível de preservação nesses espaços hoje é 16 vezes maior do que o verificado fora deles. Segundo a organização, as terras demarcadas jogam 5 bilhões de água na atmosfera todos os dias — o que é essencial para a manutenção do regime de chuvas do país e os bons resultados do agronegócio, por exemplo.

Organização lembrou aumento das contas de luz e de água como consequências das mudanças ambientais. Além disso, a Apib citou secas, inundações e queimadas descontroladas como outros efeitos colaterais do problema. "Daqui a pouco, comida vai virar artigo de luxo", escreveu a entidade.

Personalidades apoiam a causa

A cantora Anitta e a atriz Gloria Pires compartilharam a mensagem divulgada pela Apib nas redes sociais. Nas publicações, elas aparecem vestindo uma camisa na qual a palavra demarcação está escrita acompanhada do desenho de um facão.

Nota da Apib cita ainda problemas enfrentados por indígenas no Brasil. "Querem autorizar o uso de terras indígenas para a mineração, o garimpo e a construção de grandes empreendimentos, como hidrelétricas e outros. Também querem acabar com as demarcações", afirma a organização.

Uso das demarcações como forma de conter mudanças climáticas foi defendido por indígenas de 10 países em encontro recente. Realizado em Brasília (DF), o Acampamento Terra Livre aconteceu entre os últimos dias 7 e 11 e reuniu representantes de povos originários de Austrália, Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela.