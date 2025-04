Zelenskiy diz que fogo de artilharia russa não diminuiu após Putin declarar cessar-fogo de Páscoa

(Reuters) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse neste sábado que, de acordo com seu principal comandante, o fogo da artilharia russa não havia diminuído apesar de o Kremlin ter proclamado um cessar-fogo durante a Páscoa.

"Até agora, de acordo com relatos do comandante-chefe, as operações de ataque russo continuam em vários setores da linha de frente, e o fogo da artilharia russa não diminuiu", escreveu Zelenskiy na plataforma de mídia social X.

"Portanto, não há confiança nas palavras vindas de Moscou."

Ele lembrou que a Rússia havia rejeitado no mês passado um cessar-fogo total de 30 dias proposto pelos EUA e disse que se Moscou concordasse em "realmente se envolver em um formato de silêncio total e incondicional, a Ucrânia agiria de acordo -- espelhando as ações da Rússia".

"Se um cessar-fogo completo for realmente adotado, a Ucrânia propõe estendê-lo para além do dia de Páscoa, 20 de abril", escreveu Zelenskiy.

(Reportagem de Ron Popeski e Olena Harmash)