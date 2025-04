Hamas diz que estado de refém israelense-americano é desconhecido

Por Jaidaa Taha e Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) - O braço armado do Hamas disse neste sábado que o estado do refém israelense-americano Edan Alexander é desconhecido, depois que o grupo descobriu que o guarda que o mantinha preso havia sido morto.

Steve Witkoff, enviado especial do presidente norte-americano, Donald Trump, disse a repórteres na Casa Branca em março que conseguir a libertação de Alexander, que se acredita ser o último refém norte-americano vivo mantido pelo Hamas em Gaza, era uma "prioridade máxima".

Alexander, de 21 anos, é natural de Nova Jersey e soldado do exército israelense.

Na terça-feira, o Hamas disse que havia perdido contato com um grupo de militantes que mantinha Alexander em Gaza depois que o exército israelense atacou o local onde os militantes o mantinham. No sábado, o grupo disse que o corpo de um dos guardas havia sido recuperado.

"O estado do prisioneiro e do resto dos captores permanece desconhecido", disse o porta-voz do braço armado do Hamas, Abu Ubaida.

"Estamos tentando proteger todos os reféns e preservar suas vidas... mas suas vidas estão em perigo por causa dos bombardeios criminosos do exército inimigo", disse Ubaida.

Israel também acusou o Hamas de matar reféns sob sua custódia. O exército israelense não fez nenhum comentário imediato.