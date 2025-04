A Buick finalmente tinha carros que os norte-americanos queriam comprar - aí vieram as tarifas

Por Kalea Hall

DETROIT (Reuters) - A Buick, da General Motors, estava em alta. As vendas da marca, outrora antiquada, aumentaram 39% no primeiro trimestre com uma linha renovada de SUVs compactos, incluindo o Envision, o Encore GX e o Envista, o SUV mais vendido por menos de US$30.000.

E aí vieram as tarifas do presidente Trump.

Os três modelos mais populares da Buick são fabricados fora dos EUA. O Envista e o Encore GX são fabricados na Coreia do Sul, enquanto o SUV Envision é fabricado na China.

Isso significa que todos os três estão agora sujeitos a tarifas elevadas que podem aumentar em milhares de dólares os preços nos lotes das concessionárias nos EUA.

Os modelos da Buick fabricados na Coreia do Sul estão sujeitos a uma tarifa de 27,5% e o Envision, fabricado na China, está sujeito a uma taxa de 47,5% com uma tarifa automotiva de 25%, uma tarifa de fentanil de 20% na China e um imposto automotivo de 2,5% previamente existente, de acordo com uma análise do Barclays.

Essa é uma má notícia para os revendedores da Buick, que ficaram entusiasmados com os modelos recentes da marca que, durante anos, lutou para se livrar de um estereótipo que talvez não se aplique mais.

Os analistas acreditam que os preços mais altos podem estagnar o ímpeto da Buick e até mesmo ameaçar sua sobrevivência.

"A última onda de veículos Buick é acessível, de boa qualidade e decente, e arruinar isso com uma desvantagem de custo poderia prejudicar a Buick como uma entidade em atividade nos EUA", disse Sam Fiorani, vice-presidente da empresa de pesquisa AutoForecast Solutions.

A Buick não quis fazer comentários para a matéria.

As tarifas de Trump estão forçando os executivos do setor automotivo a analisar seus portfólios e avaliar se os custos valem a pena no longo prazo para continuar importando alguns modelos fabricados no exterior. As tarifas, decretadas no início deste mês, já levaram a algumas mudanças.

A GM decidiu aumentar a produção de picapes em uma fábrica de Indiana e a Stellantis, fabricante das picapes Ram e Jeeps, suspendeu temporariamente a produção em duas fábricas no México e no Canadá.

(Reportagem de Kalea Hall)