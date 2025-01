Motoristas de carro automático não têm que atualizar CNH para categoria B1

Do UOL, no Rio

É falso que motoristas de carro automático têm que fazer avaliação para mudar para a categoria "B1" da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) a partir de 2025. Projeto de lei que propôs distinção de categorias por câmbio automático e manual ainda não foi votado na Câmara.

O que diz o post

Um vídeo publicado no TikTok tem sido compartilhado também no WhatsApp. Na gravação, uma mulher diz que uma nova lei no país, que estava em votação desde novembro, prevê que "toda pessoa que dirige carro automático tem que fazer uma nova avaliação e mudar a carteira de motorista".

Ela mostra a captura de tela de uma resposta automatizada gerada pela IA do Google e lê que "quem dirige carro automático terá que ter CNH B1".

Outro vídeo com um recorte do programa Pânico também tem sido compartilhado sobre o tema. Nele, o apresentador Emilio Surita diz que "mudaram a CNH", e que motoristas de carro automático teriam uma categoria específica a partir de 1° de janeiro de 2025. Em seguida, o post usa recortes da TV Aparecida em que os entrevistados falam sobre o Projeto de Lei que propõe a divisão das categorias.

Por que é falso

Projeto de lei está em tramitação. O PL 7746/2017 (aqui) que prevê a criação de categorias distintas para motoristas de veículos de câmbio automático e manual ainda não foi votado. O projeto é de autoria da ex-deputada Mariana Carvalho, atualmente filiada ao União Brasil. No site da Câmara, a situação do PL consta como "Pronta para Pauta na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)".

Desinformação já foi desmentida em novembro pelo UOL Confere. Na época, as publicações desinformativas afirmavam que havia ocorrido uma alteração no CTB (Código Brasileiro de Trânsito), o que é falso (confira aqui).

Mulher lê texto de inteligência artificial, que é experimental. O vídeo em que a mulher fala sobre uma nova lei aprovada foi publicado no TikTok no dia 7 de janeiro. No post, ela mostra uma resposta da "visão geral criada por IA" da busca do Google com as informações falsas. Há um aviso de que a IA generativa da plataforma é experimental. Já em uma consulta no Google feita no dia 29 de janeiro, a resposta gerada pela IA desmente a alegação. Como links de referência, a IA exibe matérias do Estadão (aqui), do g1 (aqui), e do UOL (aqui).

Resposta automática gerada por IA do Google desmente alegação sobre nova CNH para motoristas de carro automático Imagem: Reprodução/Google

Autora de vídeo se corrigiu. No TikTok, Lais Soler (aqui) reconheceu que passou a informação equivocada. O vídeo foi publicado no dia 10 de janeiro. Porém, a postagem anterior - com a desinformação - continuava no ar até a publicação desta reportagem. O UOL Confere tentou contato com a tiktoker.

CNH mostra "tabela de equivalência" às categorias internacionais. As carteiras de habilitação emitidas a partir de junho de 2022 passaram a trazer uma tabela no verso da CNH com as categorias B e B1, dentre outras. Segundo o Ministério dos Transportes, o documento foi emitido assim para se adequar ao padrão internacional. "A nova CNH inclui uma tabela de equivalência com categorias internacionais. Isso significa que, por exemplo, a categoria B no Brasil corresponde à B1 em outros países. Essa subdivisão tem o objetivo de facilitar a conversão da CNH para motoristas que desejam dirigir em países que fazem parte do Acordo de Viena", disse o Ministério dos Transportes em nota ao UOL Confere. Mas não foram criadas novas categorias de habilitação para motoristas no Brasil, que continua sendo cinco: A, B, C, D e E.

É importante destacar que as categorias da CNH brasileira continuam as mesmas do modelo anterior (A, B, C, D e E). A adição do número 1 e da letra E ao lado das categorias na nova CNH serve apenas para fins de equivalência internacional e não altera nada para os condutores no Brasil. Ministério dos Transportes, em nota ao UOL Confere

Viralização. A publicação desinformativa no TikTok já acumulava nesta quinta-feira (30) mais de 1,2 milhão de visualizações, 44,6 mil compartilhamentos, 40,1 mil curtidas e 1.610 mil comentários.

