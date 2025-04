Petróleo deve encerrar com alta semanal por esperanças de acordo comercial e novas sanções ao Irã

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo atingiram uma nova máxima de duas semanas nesta quinta-feira, apoiados pela esperança de um acordo comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia e por novas sanções dos EUA para conter as exportações de petróleo do Irã, que continuaram a elevar as preocupações com a oferta.

Os contratos futuros do petróleo Brent subiam US$2,06, ou 3,13%, para US$67,91 por barril, por volta de 15h (horário de Brasília), e o petróleo West Texas Intermediate dos EUA (WTI) era negociado a US$64,62 por barril, com alta de US$2,15, ou 3,44%.

Ambos os índices de referência ficaram 2% mais altos na quarta-feira, em seus níveis mais elevados desde 3 de abril, e estão a caminho de seu primeiro aumento semanal em três semanas. Esta quinta-feira é o último dia de fechamento da semana antes do feriado da Páscoa e espera-se que os volumes de comércio sejam reduzidos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que haveria um acordo comercial com a União Europeia antes que sua pausa de 90 dias para redução de tarifas expirasse, de acordo com relatos da mídia. "Teremos poucos problemas para fechar um acordo com a Europa ou qualquer outro país, porque temos algo que todos querem", disse Trump a repórteres.

Chegar a um acordo comercial com a UE poderia potencialmente limitar a destruição da demanda pelas tarifas de Trump, disse Bob Yawger, diretor de futuros de energia da Mizuho.

As sanções emitidas pelo governo Trump na quarta-feira, inclusive contra uma refinaria de petróleo "teapot" com sede na China, aumentam a pressão sobre Teerã em meio a negociações sobre o programa nuclear do país. "Teapot" é um termo do setor para refinarias de petróleo pequenas, independentes e simples.

"Essas são sanções de longo alcance, com foco nas refinarias chinesas de teapot", disse John Kilduff, sócio da Again Capital. "Trata-se de uma possível perda de suprimento para o mercado."

Washington também emitiu sanções adicionais contra várias empresas e embarcações que, segundo ele, eram responsáveis por facilitar as remessas de petróleo iraniano para a China como parte da frota fantasma do Irã.

"Os EUA continuam a sancionar agressivamente o Irã e a impor sanções contra os compradores de petróleo iraniano. A Opep+ também forneceu atualizações e garantias ao mercado, afirmando que permanece no controle com flexibilidade para cortar a produção, se necessário", disseram analistas da empresa de consultoria em energia Gelber and Associates em uma nota.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) disse na quarta-feira que havia recebido planos atualizados do Iraque, Cazaquistão e outros países para fazer novos cortes na produção para compensar o bombeamento acima das cotas.

No entanto, a Opep, a Agência Internacional de Energia e vários bancos, incluindo o Goldman Sachs e o JPMorgan, cortaram as previsões sobre os preços do petróleo e o crescimento da demanda nesta semana, uma vez que as tarifas dos EUA e a retaliação de outros países colocaram o comércio global em desordem.

(Reportagem de Nicole Jao em Nova York, Enes Tunagur em Londres e Florence Tan em Cingapura)