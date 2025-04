Justiça dos EUA afirma que Google monopolizou a publicidade na internet

O Google monopolizou o mercado da publicidade na internet, determinou uma juíza federal dos Estados Unidos, ao considerar que os demandantes provaram que o grupo de tecnologia efetuou uma série de ações "anticoncorrência" para alcançar seus objetivos.

O governo do ex-presidente Joe Biden levou o Google ao tribunal federal da Virgínia em janeiro de 2023 e o julgamento aconteceu em novembro de 2024.

"O Google empreendeu deliberadamente uma série de ações anticoncorrência para adquirir e manter o poder de monopólio da publicidade online", determinou a juíza federal Leonie Brinkema.

"Durante mais de uma década, o Google vinculou seu servidor de publicação de anúncios e as trocas de anúncios a condições contratuais e de integração tecnológica, o que permitiu à empresa estabelecer e proteger sua posição de monopólio nos dois mercados", prosseguiu.

Para Brinkema, a empresa "assegurou seu monopólio impondo políticas contrárias à concorrência aos seus clientes".

Dessa forma, concluiu, o Google causou um "dano significativo" aos seus clientes e impediu que os demais conseguissem disputar o mercado.

A juíza deu à empresa sete dias para apresentar um cronograma de medidas corretivas.

O Google anunciou nesta quinta-feira que recorrerá da decisão.

"Vencemos metade do caso e vamos recorrer a outra metade", disse Lee-Anne Mulholland, vice-presidente de assuntos regulatórios do Google, em um comunicado.

- "Monopólio triplo" -

O novo governo Donald Trump pode mudar esse caso em um giro de 180 graus.

O presidente sugeriu, em outubro do ano passado, na reta final da campanha antes da eleição presidencial do mês seguinte, que não era a favor de fragmentar o Google, pois isso prejudicaria os Estados Unidos no cenário internacional.

Por volta das 16h15 GMT (13h15 no horário de Brasília), as ações da Alphabet, empresa matriz do Google, caíam 1,26% na Bolsa de Valores de Nova York.

Contatado pela AFP, o grupo não respondeu até o momento.

O governo de Biden acusou o Google de controlar o mercado da publicidade na internet e de aproveitar para cobrar preços inflacionados e dividir os lucros de forma injusta.

Segundo a acusação, o grupo utilizou um software de gerenciamento de publicidade considerado essencial pela maioria dos sites.

"O Google tem um monopólio triplo", argumentou o representante do Departamento de Justiça, Aaron Teitelbaum, na audiência.

A advogada do Google, Karen Dunn, denunciou a interpretação errônea da lei pelo Departamento.

A empresa se defendeu dizendo que as acusações eram baseadas em uma versão desatualizada da internet, que ignora o contexto atual, no qual anúncios também são colocados em resultados de pesquisa, nos aplicativos móveis e nas redes sociais.

Em outro julgamento, um júri em um tribunal federal em Washington considerou o Google culpado de práticas anticompetitivas nas buscas na internet.

