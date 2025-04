Blackstone supera estimativas de lucro no primeiro trimestre

Por Niket Nishant

(Reuters) - A Blackstone superou as estimativas de lucro do primeiro trimestre nesta quinta-feira, impulsionada pelo forte desempenho de seus negócios de private equity e crédito, embora o presidente-executivo da empresa tenha alertado que a alta volatilidade pode dificultar as vendas de ativos no curto prazo.

A mudança de tom marca uma reversão acentuada em relação ao otimismo pós-eleição de novembro, quando as expectativas de desregulamentação e políticas pró-crescimento sob o presidente norte-americano, Donald Trump, impulsionaram os mercados.

Meses após o início de seu mandato, os investidores foram abalados pela imprevisibilidade das políticas, especialmente em relação às tarifas.

"A incerteza em torno das tarifas e seu impacto potencial sobre o crescimento econômico e a inflação afetou dramaticamente o sentimento dos investidores", disse o CEO Stephen Schwarzman, um apoiador de longa data de Trump. "Acreditamos que uma resolução rápida é fundamental para mitigar os riscos e manter a economia em uma trajetória de crescimento."

As preocupações refletem as levantadas por outros líderes empresariais e economistas, que aumentaram seus alertas sobre uma possível recessão depois que o escopo completo das tarifas foi revelado em 2 de abril.

O lucro distribuível da Blackstone -- que representa o caixa disponível para pagamento de dividendos -- cresceu 11%, para US$1,41 bilhão, ou US$1,09 por ação, nos três meses encerrados em 31 de março, em comparação com US$1,27 bilhão, ou US$0,98 por ação, apurado um ano antes.

Analistas esperavam lucro de US$1,05 por ação, de acordo com estimativas compiladas pela LSEG.

(Reportagem de Niket Nishant em Bengaluru)