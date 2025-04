Pelo menos 6 pessoas foram hospitalizadas por tiroteio na Universidade Estadual da Flórida

(Reuters) - Pelo menos seis pessoas foram hospitalizadas nesta quinta-feira, uma delas em estado crítico, após um ataque a tiros na Universidade Estadual da Flórida, e um suspeito foi levado sob custódia, de acordo com relatos da mídia

Os tiros foram relatados ao meio-dia (13h no horário de Brasília) no prédio do Diretório dos Estudantes no campus da FSU na capital do Estado, em Tallahassee.

Os alunos e professores foram aconselhados a ficaram em locais seguros enquanto a polícia agia em resposta aos relatos. Mais de 42.000 alunos frequentam as aulas no campus principal.

Um hospital próximo, o Tallahassee Memorial HealthCare, informou em um comunicado que recebeu seis pacientes -- um em estado crítico e os demais em estado grave.

Os policiais levaram um suspeito sob custódia logo após o ataque, disseram à CNN duas fontes policiais com conhecimento da situação.

As agências de segurança não puderam ser contatadas imediatamente para confirmar os relatos ou fazer comentários.

O tiroteio foi a mais recente explosão de violência mortal com armas de fogo a abalar um campus escolar dos EUA nos últimos anos. Em 2014, um graduado da Universidade Estadual da Flórida abriu fogo logo cedo na biblioteca principal da universidade, ferindo dois alunos e um funcionário enquanto centenas de pessoas estudavam para os exames.

(Reportagem de Frank McGurty em Nova York)