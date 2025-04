Colômbia suspende cessar-fogo com facção guerrilheira das FARC

BOGOTÁ (Reuters) - O governo colombiano informou nesta quinta-feira que vai suspender o cessar-fogo com uma facção do que antes era o grupo guerrilheiro armado das Farc, embora tenha dito que a decisão não implicava o fim das negociações de paz com o grupo.

O cessar-fogo entre o governo e o grupo Farc-EP expirou no início desta semana. Esperava-se que fosse selada uma prorrogação, mas não foi possível chegar a um acordo a tempo.

(Reportagem de Luis Jaime Acosta)