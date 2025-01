Rio de Janeiro confirma primeira morte por dengue em 2025

A prefeitura do Rio de Janeiro confirmou, nesta segunda-feira, 27, a primeira morte por dengue na cidade em 2025. A vítima é um homem de 38 anos de idade, morador de Campo Grande, na zona oeste da capital.

Outra morte suspeita está sob investigação. No município, há mais de mil casos prováveis de dengue em investigação neste ano, segundo dados do Observatório Epidemiológico do Rio (EpiRio). Em 2024, foram registrados 110.894 casos.

Ainda nesta segunda, a secretaria municipal de Saúde também divulgou o seu primeiro Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) deste ano. O balanço avalia a presença do vetor da dengue na cidade.

Segundo o documento, foi constatada uma melhora no índice de infestação do mosquito, que passou de 0,79% no mesmo período em 2024 para uma presença em 0,74% dos imóveis cariocas.

A análise considera a vistoria feita por agentes de saúde em mais de 100 mil imóveis para coletar amostras, seguida do envio para laboratório de entomologia. Das 247 regiões investigadas, mais da metade apresentou o índice de infestação predial (que avalia a presença de larvas do Aedes em um local) considerado "satisfatório".

Já outras 64 áreas foram classificadas em estado de "alerta" e cinco "em risco". A situação de alerta foi identificada em bairros da região central e zona oeste do município.

"Embora tenhamos registrado uma melhora em relação ao ano passado, ainda existem áreas da cidade que requerem atenção especial. A SMS segue com um plano de combate ativo contra à dengue, mas é importante destacar que ainda há regiões que estão nas faixas de alerta e risco", disse, em nota, o secretário municipal de Saúde Daniel Soranz.

Ainda segundo o documento, 29,8% dos focos do mosquito foram encontrados em vasos de plantas, pingadeiras, recipientes de degelo de geladeiras, bebedouros, pequenas fontes ornamentais, materiais em depósitos de construções e objetos religiosos. A orientação é realizar a limpeza semanal com bucha ou esponja, esfregando as paredes do recipiente pelo menos uma vez por semana.

De acordo com o EpiRio, a incidência da doença na cidade neste ano é de 16 casos a cada 100 mil habitantes. Em 2024, era de 1.754 por 100 mil habitantes. No ano passado, foram contabilizadas 21 mortes pela doença no município.

Para o combate à doença, o gestor da pasta solicita à população que todos se engajem na luta contra a dengue. "Eu faço um apelo à população carioca para que continue tomando todos os cuidados necessários para prevenção contra o mosquito Aedes aegypti. E também volto a convocar pais e responsáveis a levarem seus filhos de 10 a 14 anos às unidades de saúde para se vacinarem contra a dengue", reforçou o secretário.