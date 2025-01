Faep repudia ideia de reduzir impostos para alimentos importados

São Paulo, 27 - A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Paraná (Faep) divulgou nesta segunda-feira, 27, uma nota de repúdio à ideia do governo federal de reduzir impostos sobre alimentos importados com o intuito de reduzir o preço aos consumidores. Segundo a Faep, o plano "desconsidera as dificuldades econômicas vividas pelo País e onera o produtor rural". Conforme o presidente da entidade, Ágide Eduardo Meneguette, os preços praticados internamente são resultado dos elevados custos de produção e do chamado "custo Brasil"."O Brasil tem produção em quantidade e qualidade suficiente para abastecer o mercado interno na maioria dos alimentos alvos da ação", afirmou no comunicado. "A importação indiscriminada, somente em função do apelo do preço, poderá sentenciar muitos produtores a encerrarem suas atividades", afirmou.