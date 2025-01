Bebê sequestrada no PR teve cabelo cortado, alisado e pintado, diz advogado

Do UOL, no Rio

O advogado da família da menina Eloah, Leonardo Mestre, disse que a criança teve os cabelos pintados, cortados e alisados para tentar dificultar a identificação. A menina havia sido sequestrada na quinta-feira (23) e foi devolvida à família na noite de ontem.

O que aconteceu

Menina tinha cabelo cacheado. Segundo Leonardo Mestre, a criança foi encontrada com os cabelos modificados em uma tentativa de evitar que ela fosse reconhecida. A menina passou por atendimento médico após ser localizada e o quadro clínico geral dela é bom.

Família aguarda informações oficiais. Os parentes da criança ficaram sabendo que ela foi localizada pelas autoridades policiais ontem à noite pela TV, de acordo com o advogado Leonardo Mestre. Na manhã de hoje, as polícias do Paraná marcaram uma entrevista coletiva para prestar esclarecimentos sobre o caso.

Mãe informou à polícia que a menina foi levada em um carro na quinta-feira (23) Imagem: Reprodução/Redes sociais

A menina foi achada na noite de ontem, segundo o secretário da Segurança Pública do Paraná. O coronel Hudson Leôncio Teixeira disse que a pessoa que sequestrou a menina foi presa. "É um momento de felicidade e orgulho dos policiais que servem as nossas polícias. Eles que localizaram o veículo [usado no sequestro], fizeram o monitoramento e rastreio de todas as câmeras da região", acrescentou Teixeira.

Entenda o caso

Mãe da menina denunciou que foi dopada por uma mulher que fingiu ser agente de saúde e teve a filha sequestrada na quinta-feira (23). A suspeita teria dito que a criança precisava passar por um exame médico ou ela seria levada pelo Conselho Tutelar. O caso aconteceu no bairro Parolin, na periferia da capital.

A suposta agente teria instruído a mãe a colocar a menina em uma cadeirinha em um carro. Em seguida, deu uma bebida para que Erica tomasse, alegando que era "uma proteína". No momento em que a mãe foi ajeitar a cadeirinha, a mulher acelerou o carro e fugiu. "Um pouco depois eu comecei a sentir tontura, parecia que eu ia desmaiar", relatou a genitora.

Suspeita estava de máscara e óculos, informou a mãe. Uma pasta com documentos dela também foi deixada dentro do veículo da suposta sequestradora, relatou a genitora ao canal de TV RICTV.

Criança chegou a ser incluída em sistema de alerta para pessoas desaparecidas, informou a Polícia Civil. Ao UOL, a corporação disse que a criança foi inserida no Alerta Amber, da Meta, que avisa nas redes sociais sobre as buscas pela criança a pessoas em um raio de até 160 quilômetros do ponto de desaparecimento.