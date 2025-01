UE convidou Marco Rubio para Bruxelas 'o mais rápido possível'

A chefe da diplomacia da União Europeia, a estoniana Kaja Kallas, convidou o novo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, para se encontrar com os ministros das Relações Exteriores do bloco, anunciaram as autoridades nesta sexta-feira (24).

Em uma carta enviada a diplomatas de países da UE convidando-os para uma reunião a ser realizada na segunda-feira, Kallas os informou sobre o convite ao novo chefe do Departamento de Estado.

"Na minha carta ao secretário de Estado Marco Rubio, ofereci-lhe um convite aberto para participar de uma de nossas reuniões o mais breve possível", escreveu.

Fontes da UE disseram que não houve resposta ao convite até agora.

