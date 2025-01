'Ainda Estou Aqui' faz história e é indicado a melhor filme no Oscar

O filme 'Ainda Estou Aqui', de Walter Salles, baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, recebeu três indicações ao Oscar 2025. Pela primeira vez na história uma produção brasileira é indicada à categoria de melhor filme. Ele concorre ainda a melhor filme internacional e Fernanda Torres foi indicada como melhor atriz. Os outros filmes que concorrem na categoria de melhor produção são "Anora", "O Brutalista", "Um Completo Desconhecido", "Conclave", "Duna: Parte 2", "Emilia Pérez", "Nickel Boys", "A Substância" e "Wicked". Fernanda Torres vai disputar a estatueta com Cynthia Erivo, Karla Sofia Gascón, Mikey Madison e Demi Moore. "Ainda Estou Aqui" narra a história de Eunice Paiva, que enfrenta a violência do regime militar depois da prisão e do desaparecimento do marido, o deputado cassado Rubens Paiva. A cerimônia de entrega do Oscar está marcada para 2 de março.

Justiça bloqueia ordem de Trump que restringe cidadania por nascimento. Uma das ordens assinadas pelo presidente Donald Trump logo após a sua posse determina o fim da concessão automática de cidadania americana a filhos de imigrantes nascidos nos Estados Unidos. Um juiz federal de Seattle bloqueou a decisão em caráter liminar após os estados de Arizona, Illinois, Oregon e Washinhgton contestarem com o argumento de que o texto fere a Constituição e a jurisprudência da Suprema Corte do país. A ordem de Trump entraria em vigor em 30 dias e proibiria as agências federais de emitirem documentos de cidadania para tais crianças, mas, segundo a 14ª emenda da Constituição do país, qualquer pessoa nascida nos EUA é automaticamente cidadã americana. A defesa do governo federal pediu ao tribunal mais tempo para apresentar argumentos a favor da ordem. Entenda

Governo estuda medidas para baixar preços dos alimentos. De acordo com a colunista do UOL Raquel Landim, o presidente Lula tem um conjunto de 10 medidas em estudo, que incluem redução do custo das transações eletrônicas, antecipação da entrada em vigor da nova cesta básica, venda de remédio nos supermercados e redução do desperdício. De acordo com a coluna, as medidas foram apresentadas pela Associação Brasileira de Supermercados no dia 21 de novembro e, desde então, vêm sendo debatidas com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Outra sugestão apresentada foi transformar a Caixa Econômica Federal na operadora dos programas de vale-refeição e vale-alimentação do país, sem lucrar com isso. Leia mais.

Dólar tem mais uma queda e fecha em R$ 5,92. A moeda caiu 0,36% nesta quinta-feira. O dólar estava em uma trajetória ascendente desde o anúncio do governo de aumento da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000, em novembro. Segundo analistas, além de o cenário político-econômico do Brasil estar com agenda esvaziada por causa do recesso parlamentar do Congresso Nacional, o que tem balançado os mercados são as perspectivas - bastante indefinidas - para o segundo mandato de Donald Trump nos EUA. Leia mais.

Governo só empenha R$ 60 milhões, de R$ 1 bi previsto, para a COP30. O atraso na votação do Orçamento de 2025 fez com que o governo empenhasse neste ano apenas uma pequena parte do R$ 1,016 bilhão que estava previsto para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que será realizada em novembro em Belém. O governo enviou no projeto de Lei Orçamentária Anual de 2025 a previsão, mas com a crise das emendas o Congresso Nacional travou a votação do Orçamento e ele não foi votado no ano passado. Neste ano passou a vigorar a nova regra que limita despesas discricionárias e a Presidência só pode empenhar R$ 60 milhões. A Casa Civil, no entanto, garante que não há risco de não ocorrer o evento por conta disso. Entenda.