Lápide do papa, em mármore, terá 'Franciscus' como única inscrição

A lápide do papa Francisco, que será enterrado no sábado na Basílica de Santa Maria Maior, no centro de Roma, será de mármore e terá a única inscrição "Franciscus", Francisco em latim, anunciou o Vaticano nesta quinta-feira (24).

Em uma breve declaração acompanhada de uma foto do projeto, o Vaticano especifica que o mármore usado vem da Ligúria, uma região no noroeste da Itália de onde vêm alguns dos ancestrais do pontífice argentino.

Além disso, a lápide também contará com uma reprodução da cruz peitoral usada pelo papa Francisco em vida.

A sepultura de Francisco será localizada em um corredor lateral da basílica, próxima ao altar de São Francisco.

Santa Maria Maior, uma imponente igreja do século V no centro de Roma dedicada à Virgem Maria, é uma das quatro basílicas papais da Cidade Eterna.

Ela abriga os túmulos de sete papas, incluindo Clemente IX, o último dos quais foi enterrado lá em 1669.

Há também o túmulo do arquiteto e escultor Bernini, autor das colunatas da Praça de São Pedro.

Jorge Bergoglio, que era muito ligado ao culto da Virgem Maria, costumava visitar essa basílica, que pertence oficialmente ao Vaticano, antes e depois de cada viagem ao exterior.

A igreja foi construída por volta dos anos de 432 a pedido do papa Sisto III na Colina Esquilina e abriga algumas das relíquias mais preciosas do catolicismo.

glr/jra/ybl/eg/mb/jmo/aa

© Agence France-Presse