CEO da Usiminas diz que negociações de cota tarifa tem de avançar nas próximas semanas

O CEO da Usiminas, Marcelo Chara, disse que as negociações junto ao governo para a revisão do sistema de cotas e tarifas, feito para buscar reduzir a entrada de aço importado no País, têm de avançar nas próximas semanas, visto que, em maio, esse mecanismo deixa de valer.

"Esse sistema tem de ser revisto", afirma Chara, citando dados do aumento de importações ao longo do último ano.

"Estamos de olho em importações que podem afetar o setor em junho", disse vice-presidente de finanças da Usiminas, Thiago Rodrigues, a investidores na mesma teleconferência.