Paraná: Deral eleva projeção de safra de soja 2024/25 para 21,32 milhões de t

São Paulo, 24/04 - O Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, elevou a projeção para a produção de soja no Estado em 2024/25, estimando agora 21,32 milhões de toneladas. A nova previsão representa uma aumento de 1,23% em relação ao relatório anterior, quando eram esperados 21,06 milhões de toneladas, mas está 4,09% abaixo do volume inicialmente projetado, de 22,23 milhões de toneladas.A colheita da primeira safra já alcançou 100% da área de 5,79 milhões de hectares e está sendo comercializada gradualmente. "A soja de segunda safra depende agora da capacidade de recuperação proporcionada pelo retorno das chuvas", disse ainda a entidade em nota. A segunda safra da oleaginosa paranaense representa apenas 203,9 mil toneladas do total.Em relação ao milho, a produção da primeira safra foi estimada em 2,92 milhões de toneladas, alta de 2,46% em relação à previsão anterior e de 15% ante o ciclo anterior. Já para a segunda safra, o volume previsto passou de 15,92 milhões de toneladas para 16,21 milhões de toneladas. Os técnicos do departamento apontam que, apesar das chuvas insuficientes para atender à demanda das lavouras, o cenário não é considerado pior por causa das temperaturas amenas. Segundo o levantamento, 100% da área da segunda safra, ou safrinha, já foi semeada.Com os novos números, a produção total de milho no Paraná pode alcançar 19,13 milhões de toneladas em 2024/25, crescimento de 24,38% sobre o ciclo passado. A área cultivada com milho no Estado totaliza 2,98 milhões de hectares nesta temporada.