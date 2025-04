Autoridades do Fed defendem paciência enquanto avaliam impacto das tarifas

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - Autoridades do Federal Reserve, indicaram em entrevistas à televisão nesta quinta-feira que não veem urgência para uma mudança na política monetária, pois buscam mais informações para determinar como as tarifas comerciais do governo Trump estão afetando a economia.

O diretor do Fed Christopher Waller disse em uma entrevista à Bloomberg que, dada a cadência das mudanças do governo em relação aos impostos de importação, somente em algum momento deste verão (no hemisfério norte) começará a surgir alguma noção de como isso está se desenrolando, o que sugere que não há mudança iminente na política monetária. Essa sensação de paciência com relação à política foi compartilhada pela presidente do Fed de Cleveland, Beth Hammack, que falou na CNBC.

"Não acho que você verá o suficiente acontecer nos dados reais nos próximos dois meses, até que você passe julho", disse Waller. "Quando chegarmos à segunda metade do ano, acho que começaremos a ter melhores ideias sobre o que acontecerá com o mundo tarifário que o governo está considerando."

Waller reiterou sua opinião de que acredita que as tarifas, que muitos economistas, bem como os banqueiros centrais, consideram que aumentarão a inflação e, ao mesmo tempo, reduzirão o emprego e o crescimento, terão um efeito único sobre as pressões sobre os preços. Se isso acontecer e a inflação não se mostrar duradoura, isso sugere que a política do Fed talvez não precise reagir.

"A economia me diz que as tarifas são um efeito único sobre o nível de preços que será repassado", disse Waller. Parte do impacto inflacionário dos preços mais altos das importações seria compensado pelo enfraquecimento da demanda do consumidor, pela queda do emprego e por impactos negativos sobre a riqueza das famílias, disse ele, portanto, no que diz respeito ao aumento da inflação, "pode não ser tão alto quanto as pessoas pensam".

Waller disse que navegar por um salto de preço único sem reagir seria um desafio para o banco central, dada a experiência pandêmica de acreditar que o aumento da inflação era temporário, apenas para descobrir que não era.

"Será preciso coragem para enfrentar esses aumentos tarifários nos preços com a crença de que eles são transitórios", disse Waller. Porém, "a questão é: quais são os fatores que farão com que essa inflação persista após os aumentos iniciais das tarifas? E eu tenho dificuldade em ver exatamente o que seria isso".

Waller observou que, se a economia se enfraquecesse rapidamente, isso mudaria seus cálculos de política monetária.

"Se eu visse um movimento suficiente na taxa de desemprego que me fizesse pensar que as coisas estavam indo mal, ou que as perspectivas de crescimento começassem a afundar, ou que os gastos do consumidor começassem a cair de verdade, então eu estaria pronto para começar" com mudanças nas taxas de juros, disse Waller. "Eu não ficaria sentado aqui esperando para determinar se a inflação é transitória ou não."

UM POUCO DE PACIÊNCIA

Nas últimas semanas, uma ampla gama de autoridades do Fed sinalizou que agora é hora de ser paciente na frente da política monetária, enquanto são analisados os dados para determinar como as tarifas influenciarão o impulso econômico. Além dos desafios, há ainda a implementação errática do imposto de importação pelo presidente, com algumas taxas importantes sendo suspensas depois que os mercados financeiros entraram em convulsão em reação ao seu anúncio.

De modo geral, os mercados financeiros esperam que o Fed reduza a faixa da meta de 4,25% a 4,5% para os juros básicos à medida que o ano avança, e as previsões do Fed na reunião de março do Comitê Federal de Mercado Aberto também previram reduções. As tarifas tornaram o cálculo mais difícil porque a inflação mais alta e uma economia mais fraca defendem respostas políticas diferentes e o Fed está escolhendo qual lado de seus mandatos de inflação e emprego é mais importante no momento.

Em sua entrevista à CNBC, Hammack pediu paciência na política monetária em meio aos altos níveis de incerteza. Mas ela não descartou a possibilidade de mudanças na política monetária até junho, se os dados sugerirem a necessidade de ação.

"Estaremos observando os dados cuidadosamente e eu entro em todas as reuniões com a mente aberta para saber se é um momento em que devemos continuar a ser pacientes ou um momento em que devemos agir", disse Hammack. "Se tivermos dados claros e convincentes até junho, acho que você verá o comitê agir, se soubermos qual é o caminho certo a seguir naquele momento", disse ela.

Perguntaram a Hammack se ela conseguia ver o Fed flexibilizando os juros na reunião de 6 e 7 de maio do Comitê Federal de Mercado Aberto e ela pareceu se inclinar fortemente contra isso. "Acho que é cedo demais" para mudar a política de taxas de juros no próximo mês, disse Hammack.

A presidente do Fed de Cleveland também disse que não tem um cenário básico para a economia no momento, mas que está pensando nas perspectivas em termos de cenários.