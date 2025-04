'Vai ser muito difícil derrotar Lula' em 2026, diz Renan Calheiros

Já pensando na disputa eleitoral em 2026, Renan Calheiros (MDB) diz que o presidente Lula é favorito e que será "muito difícil derrotá-lo" por causa dos seus trunfos na economia.

O que aconteceu

Renan vê Lula como favorito à reeleição em 2026. Mesmo com críticas à gestão, o senador afirmou ontem (23), durante encontro na Casa ParlaMento, em Brasília, que acredita que a economia será o principal trunfo do presidente, que, segundo ele, segue sem uma forte concorrência no seu campo político.

O senador parabenizou o governo pelos seus resultados em índices como crescimento do PIB e diminuição do desemprego. Na opinião do emedebista, esses dados colocam Lula na frente dos adversários. "Vai ser muito difícil derrotar o presidente Lula. No seu campo, não há quem possa substituí-lo", cravou Renan Calheiros.

Outras candidaturas são incertas, diz senador. Renan afirmou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), só deve disputar a Presidência se tiver alta chance de vitória. Ele também acredita que ampliações de federações e acertos partidários devem moldar a configuração do cenário eleitoral.

Senador defendeu limite à dívida pública e criticou o PL da Anistia. Durante o encontro com empresários, Renan, que é presidente da CAE (Comissão de Assuntos Econômicos), também comentou a proposta que perdoa multas partidárias. Para Calheiros, é preciso colocar um limite à dívida pública consolidada da União. "O Senado já aprovou o teto do endividamento dos estados, mas não aprovou da dívida consolidada da União. Os países desenvolvidos já fizeram isso. Levei o assunto para o ministro Haddad, ontem levamos o presidente do Banco Central para a CAE, e já comuniquei publicamente que vamos votar", declarou.