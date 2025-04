Uso da poupança para financiar imóveis dá sinais de esgotamento, diz BC

O BC (Banco Central) avalia que o uso da poupança como principal fonte de financiamento imobiliário representa um "esgotamento" da modalidade e exige a busca por novas alternativas.

O que aconteceu

BC vê "esgotamento" do modelo de financiamento imobiliário. Em entrevista coletiva para apresentar os planos da autoridade monetária para os anos de 2025 e 2026, o diretor de regulação do BC, Gilneu Vivan, disse existir um consenso no mercado de que o uso dos recursos da poupança para o crédito imobiliário passou a ser insuficiente.

Nosso modelo, no qual a poupança é a fonte primária de funding para o crédito imobiliário, tem apresentado esgotamento. Esse é um debate que vamos conduzir no tempo.

Gilneu Vivan, diretor de regulação do BC

Novas alternativas para o financiamento estão no radar. Gilneu Vivan afirma que o BC tem ouvido associações de classe e instituições financeiras na busca por um modelo mais adequado para o crédito imobiliário. "Quando aparecer uma alternativa que se mostre viável, isso pode ser mais acelerado ou não", disse.

Declaração surge em meio à fuga de aplicações da poupança. Dados do próprio BC apontam que as cadernetas fecharam os últimos quatro anos com captação líquida negativa, resultando na perda acumulada de R$ 209,8 bilhões no período. Neste ano, os saques superaram as aplicações em R$ 34,6 bilhões no primeiro trimestre.