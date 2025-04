Integrante de grupo de buscas por desaparecidos é assassinada no México

Uma mulher que fazia parte de um grupo de busca de pessoas desaparecidas no México foi assassinada na noite desta quarta-feira (23), junto com seu filho, no estado de Jalisco, informaram as autoridades.

A mulher pertencia ao grupo Guerreros Buscadores de Jalisco, que identificou um suposto campo de treinamento do crime organizado no início de março naquele estado, o que evidenciou as mais de 125.000 pessoas desaparecidas no México, de acordo com os registros oficiais.

María del Carmen Morales - que denunciou o desaparecimento de um de seus filhos em fevereiro do ano passado - foi baleada junto com seu filho, Daniel Ramírez, na cidade de Tlajomulco de Zúñiga, informou o Ministério Público de Jalisco, em um comunicado.

O órgão disse que Daniel, de 26 anos, foi atacado por dois homens em uma moto e que, ao tentar defendê-lo, María del Carmen, de 43, também foi agredida.

O Ministério Público informou que até o momento não há indícios de que o crime tenha relação com a atuação da mulher na busca por pessoas desaparecidas.

No entanto, o duplo assassinato provocou um protesto do grupo Guerreros Buscadores, que exigiu uma "investigação imediata e completa dos eventos".

"Pedimos à presidente, Claudia Sheinbaum, que pressione o estado de Jalisco a tomar medidas concretas para prevenir a violência e garantir justiça às vítimas e suas famílias", disse a organização em um comunicado.

Jalisco é o estado mexicano com o maior número de pessoas desaparecidas, com 15.170 casos. A questão ganhou destaque nacional, quando o grupo com o qual María del Carmen trabalhou relatou ter encontrado uma fazenda contendo roupas e ossos carbonizados.

O governo mexicano disse que o local era um centro de treinamento do crime organizado, para onde inúmeras pessoas eram levadas com falsas ofertas de emprego e depois forçadas a passar por treinamento para ingressar em um cartel.

A Procuradoria-Geral do país deve fornecer mais detalhes sobre o caso em uma coletiva de imprensa na próxima terça-feira (29).

str/yug/val/rm/aa

© Agence France-Presse