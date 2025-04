Quem é irmão de Lula cujo sindicato é alvo da PF e por que apelido é Frei?

José Ferreira da Silva, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é diretor vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), um dos alvos da operação da Polícia Federal contra fraudes no INSS.

Quem é Frei Chico?

Apelido do pernambucano de 82 anos surgiu por sua calvície. A "careca" semelhante ao visual dos frades franciscanos lhe rendeu a comparação ainda nos tempos de metalúrgico.

Frei Chico é responsável pela entrada do presidente no meio sindical e na política. Quatro anos mais velho que Lula, ele era militante do PCB (Partido Comunista Brasileiro) em 1968, quando recusou ser indicado para a chapa de situação que concorreria à direção do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Em vez disso, ele indicou Lula para uma suplência, segundo o arquivo do jornal Folha de S.Paulo.

Lula viu Frei Chico preso e torturado pelo regime militar - e experiência foi formativa para suas convicções políticas. Em 1975, o irmão do presidente foi "barbaramente torturado na prisão", de acordo com arquivos do Senado. A essa altura já presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Lula não se convencia de que havia tortura, mas mudou de ideia ao visitar o irmão na cadeia do Hipódromo, em São Paulo, e vê-lo com marcas deixadas pelo pau-de-arara e choque elétrico. A partir de então, ele passou a radicalizar sua ação sindical e a organizar as greves que enfraqueceram a ditadura.

Divergências políticas causaram desentendimentos entre os dois. Em biografia escrita pela jornalista Denise Paraná, Lula classifica sua ligação com Frei Chico como "biológica". "Ou seja, um negócio evidentemente de irmão para irmão. Não tinha nenhuma afinidade política com Frei Chico", opinou no livro "Lula, o Filho do Brasil" de 1996.

Frei Chico criticou a criação do PT. Para ele, Lula fazia o jogo da burguesia e contribuía para a divisão da esquerda, segundo a Folha. Em 1986, ele ainda chegou a apoiar Orestes Quércia, do então PMDB, para o governo de São Paulo sob a orientação do PCB. Mais tarde, ele teria uma rápida passagem pelo PT.

A gente fala mais besteira. De política, só o necessário. Lula é da família uma vez por mês, a vida do Lula não pertence mais a ele. Frei Chico, antes de Lula se eleger presidente pela primeira vez, em junho de 2002.

Ele se afastou da vida partidária antes de Lula chegar ao Planalto. Depois de três infartos, um dele ainda durante o primeiro mandato do irmão, ele passou a atuar menos politicamente, mas manteve sua articulação sindical. Desde 2008, ele é parte da diretoria do Sindnapi e, há um ano, atua como diretor vice-presidente.

Durante a Operação Lava Jato, Frei Chico foi acusado de receber "mesada" da empreiteira Odebrecht. Em delação premiada de 2018, seus ex-executivos Alexandrino Alencar e Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho afirmaram que o irmão de Lula recebia valores em troca de suposta influência no Planalto. Além disso, acusavam Frei Chico de atuar, junto com a Odebrecht, na resolução de greves entre 1992 e 1993.

A denúncia foi rejeitada duas vezes, a primeira em 2019 e a segunda em 2020. Na primeira instância, a Justiça considerou-a "inepta", baseada em "interpretações e um amontoado de suposições". O TRF-3 manteve a rejeição no ano seguinte.

Com a prisão de Lula, em 2018, Frei Chico voltou a tornar-se atuante em esfera nacional. Ele fez parte do movimento "Lula Livre", que pedia a liberdade do então ex-presidente por considerar sua prisão ilegal.

A investigação no Sindnapi

Frei Chico não é o alvo da operação da PF até o momento. Sindnapi é investigado em esquema nacional de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões. O presidente do sindicato, Milton Baptista de Souza Filho, é citado nas investigações.

Eu espero que a Polícia Federal investigue de fato toda a sacanagem que tem. Agora, o nosso sindicato, eu tenho que certeza que nós não temos nada, não devemos m* nenhuma. Eu espero que ela investigue de fato porque tem muitas entidades por aí picaretas. Nosso sindicato já foi investigado, já foi feita auditoria e essas coisas. Estamos tranquilos. Defendeu Frei Chico

PF cita conflito de interesses entre atuação do sindicato e atuação empresarial de seu responsável. Souza Filho é sócio administrador de empresas corretoras de seguro, de plano de previdência complementar e de saúde, cooperativa de crédito, comércio de material de construção, criação de equinos e comércio atacadista de produtos de higiene, entre outras.

Sindnapi diz que apoia investigação, mas não comenta acusações. Em nota, o sindicato disse que "investir em uma investigação detalhada também serve para fortalecer a credibilidade das instituições que, como o Sindnapi, buscam dar apoio e garantir os direitos dos aposentados, pensionistas e idosos".

Após a operação, Alessandro Stefanutto pediu demissão do cargo de presidente do INSS. Ele teria agido para liberar os descontos em folha de aposentados, segundo a PF, que cumpriu seis mandados de prisão temporária e outros 211 mandados judiciais de busca e apreensão, além de sequestros de bens de valor superior a R$ 1 bilhão.

Os descontos de quem não autorizou a cobrança somaram cerca de R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024, afirmam os investigadores. Esses "descontos associativos" só deveriam ser efetuados nas contas de beneficiários que aderiram às entidades e sindicatos esperando usufruir de benefícios, como auxílio jurídico sindical.