Bolsonaro apresenta piora de saúde após intimação judicial

A saúde de Jair Bolsonaro, hospitalizado após uma complexa cirurgia no intestino, piorou e novos exames serão realizados, informaram seus médicos nesta quinta-feira (24), um dia após o ex-presidente se irritar com uma intimação judicial no processo que enfrenta por tentativa de golpe.

Bolsonaro teve uma "piora clínica, elevação da pressão arterial e piora dos exames laboratoriais hepáticos", indicou o hospital DF Star de Brasília, onde o político de 70 anos está em tratamento desde meados de abril.

O ex-presidente, que continua na unidade de terapia intensiva (UTI), passará por novos exames nesta quinta-feira, disse o hospital em seu último boletim.

O novo quadro de saúde ocorre após dois dias intensos para Bolsonaro, que precisou ser operado em 13 de abril para resolver uma obstrução intestinal relacionada à facada que sofreu em 2018.

Na quarta-feira, ele ficou enfurecido com a visita incomum de uma funcionária da Justiça encarregada de entregar a notificação do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Eu tenho cinco dias para apresentar minha defesa? Cinco dias? A senhora tem ciência de que está dentro da sala de UTI de um hospital?", reclamou o ex-presidente, segundo vídeo publicado em sua conta no X.

Minutos depois, profissionais de saúde do hospital o advertem que sua pressão está subindo bastante e o ex-presidente eleva o tom de voz.

Um dia antes, Bolsonaro havia aparecido durante quase uma hora em uma transmissão ao vivo no YouTube junto a três de seus filhos e ao ex-campeão de Fórmula 1 Nelson Piquet.

Os médicos recomendaram que ele não receba visitas.

O STF concedeu ao líder de extrema direita um prazo de cinco dias para apresentar sua defesa prévia.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) acusa Bolsonaro de liderar um complô para se manter no poder após perder as eleições de 2022 para Luiz Inácio Lula da Silva. Se for considerado culpado, poderá receber pena de até 40 anos de prisão.

O STF ainda não definiu uma data para a próxima etapa do processo.

