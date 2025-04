Correção: Cancelamentos superam vendas de trigo nos EUA em 145 mil t, diz USDA

A nota publicada anteriormente informava incorretamente que o saldo de vendas das duas temporadas era negativo e que o resultado era inferior ao esperado por analistas. Na verdade, o saldo foi positivo e ficou dentro da faixa projetada. Segue o texto corrigido: São Paulo, 24 - Exportadores dos Estados Unidos relataram que os cancelamentos superaram as vendas em 145 mil toneladas de trigo da safra 2024/25, na semana encerrada em 17 de abril, informou nesta quinta-feira, 24, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O volume representa baixa expressiva ante a semana anterior e em relação à média das quatro semanas prévias.Os principais compradores foram Vietnã (75,3 mil t), Nigéria (37 mil t), Argélia (19,8 mil t), El Salvador (14,6 mil t) e Guatemala (13,1 mil t), que não compensaram os cancelamentos feitos por destinos não revelados (158,4 mil t), México (75,8 mil t), Haiti (35 mil t), Honduras (19,4 mil t) e República Dominicana (13,5 mil t).Para a safra 2025/2026, as vendas foram de 371,7 mil toneladas. Os principais compradores foram México (112 mil t), Japão (93,2 mil t), destinos não revelados (66,7 mil t), Haiti (35 mil t) e República Dominicana (34,6 mil t).O volume total de vendas das duas temporadas, de 226,7 mil toneladas, ficou dentro das projeções de analistas do mercado, que estimavam cancelamentos de 50 mil t até vendas de 500 mil t.As exportações da semana alcançaram 479,6 mil toneladas, baixa de 1% ante a semana anterior, mas avanço 10% diante da média das últimas quatro semanas. Os principais destinos foram Vietnã (133,6 mil t), México (96,4 mil t), Filipinas (64,7 mil t), Tailândia (58,8 mil t) e Taiwan (26,2 mil t).