Ameaça de bomba fecha mais de 260 escolas na Hungria

Mais de 260 escolas na Hungria receberam ameaças de bomba simultâneas nesta quinta-feira (23), informaram as autoridades do país, que abriram uma investigação. O caso aponta semelhanças com incidentes recentes em outros países da Europa Central e Oriental.

Ao todo, 268 escolas receberam e-mails ameaçadores, 245 delas estão localizadas na capital Budapeste, informou Bence Retvari, Secretário de Estado do Ministério do Interior, em uma entrevista coletiva.

Em cada caso, a polícia inspecionou os prédios e evacuou estudantes e funcionários, afetando a rotina de dezenas de milhares de pessoas.

Nenhum dispositivo explosivo foi encontrado nos locais suspeitos e "o perigo de um ataque a bomba foi imediatamente descartado", disse Retvari.

A polícia abriu uma investigação sobre uma "ameaça à ordem pública". Os agentes de segurança da Hungria entraram em contato com a agência Europol, bem como as autoridades da Bulgária, República Tcheca e Eslováquia, onde "ameaças semelhantes", com uma mensagem de conteúdo "islâmico", foram veiculadas nos últimos meses.

O governo da Hungria, no entanto, pediu cautela devido à falta de evidências até este momento.

Em maio e setembro de 2024, centenas de escolas tchecas e eslovacas foram atacadas, com autoridades tchecas citando "interferência russa" como uma das possíveis causas.

