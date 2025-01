Uber volta a operar serviço de passageiros em motos em SP

SÃO PAULO (Reuters) - A norte-americana Uber anunciou nesta quarta-feira que voltou a oferecer na cidade de São Paulo serviço de transporte de passageiros em motocicletas, apesar de forte oposição da prefeitura contra o serviço retomado alguns dias atrás pela rival 99.

A volta do serviço com motos da Uber em São Paulo ocorre inicialmente apenas fora do chamado "centro expandido" da maior cidade da América Latina, "o que permitirá uma análise cuidadosa da sua demanda e utilização, ao passo que atende também quem mais precisa de alternativas acessíveis de mobilidade na capital", afirmou a companhia em comunicado à imprensa.

A 99 voltou a operar o serviço popularmente conhecido como "mototáxi" em São Paulo na semana passada, usando como base legal lei federal de 2018 que estabeleceu a Política Nacional de Mobilidade Urbana.

Segundo a Uber, o lançamento da concorrência na modalidade à 99 ocorre "em um contexto em que o serviço de aplicativos por moto já opera na cidade há uma semana e depois de uma decisão da Justiça na tarde de ontem (terça-feira) que negou liminar do município solicitando a suspensão desse serviço".

A empresa não informou em quantas cidades do pais opera o serviço com moto, mas afirmou que está presente nas regiões Norte e Sul. Os preços são 40% menores que uma corrida comum feita em automóvel, em média, afirmou a Uber.

A prefeitura de São Paulo, que desde 2022 vem implantando corredores exclusivos para motocicletas entre as faixas de rodagem de carros em grandes avenidas da cidade, a chamada "faixa azul", afirma que o serviço de mototáxi é ilegal e traz riscos aos passageiros e aos motociclistas.

A prefeitura chegou a suspender a primeira tentativa de operação da 99 com o serviço com motos em janeiro de 2023.

(Por Alberto Alerigi Jr.)