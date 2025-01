Tadalafila: o que é, para que serve, como tomar e efeitos colaterais

Disponível no mercado desde o início dos anos 2000, a tadalafila (ou tadalafil, em inglês) foi o primeiro medicamento de uso oral indicado para a disfunção erétil cujo efeito era capaz de durar por mais de 36 horas.

O que é tadalafila?

Trata-se de um medicamento que é classificado como inibidor reversível, potente e seletivo da fosfodiesterase 5 (PDE5). Dadas as suas características, esse medicamento só deve ser utilizado sob prescrição médica.

Em quais situações esse medicamento deve ser usado?

Este fármaco é utilizado há quase 20 anos e seus efeitos são bastante conhecidos. Contudo, é importante que você faça o uso racional desse remédio, ou seja, utilize-o de forma apropriada, na dose certa e pelo tempo estipulado pelo seu médico.

A medicação pode ser indicada nas seguintes situações:

Dificuldade de obtenção e/ou manutenção da ereção do pênis (disfunção erétil)

Aumento da próstata que se caracteriza pelo aumento da frequência urinária, micção intermitente e esforço para urinar (hiperplasia prostática benigna)

Entenda como ele funciona

Ao ser administrado pela via oral, o medicamento é absorvido e metabolizado pelo fígado, depois é excretado pela via fecal e urinária.

Para entender como ele age no seu corpo, antes é preciso conhecer como se dá a ereção peniana: ela decorre de um processo neurovascular que se inicia por meio do estímulo sexual e promove a liberação do óxido nítrico (NO) nas artérias existentes nos corpos cavernosos do pênis.

Isso eleva os níveis intracelulares de monofosfato de guanosina cíclico (GMPc), o que provoca o relaxamento muscular e vascular dos corpos cavernosos, favorecendo a passagem sanguínea e o enrijecimento do pênis.

Para que os níveis do GMPc não permaneçam indefinidamente altos e a ereção não se prolongue demais, o GMPc é naturalmente degradado pela enzima fosfodiesterase tipo 5. As explicações são do farmacêutico Leonardo Coutinho Ribeiro.

"A tadalafila, como inibidor da enzima fosfodiesterase tipo 5, promove o relaxamento da musculatura local e restabelece o mecanismo de ereção em homens com disfunção erétil por meio do aumento dos níveis de GMPc", acrescenta o especialista.

Quando se somam disfunção erétil e o aumento benigno da próstata, o medicamento também promove o relaxamento da musculatura da glândula, da bexiga e dos vasos sanguíneos, reduzindo o estreitamento da uretra, e diminuindo os sintomas do aumento do órgão.

Por quanto tempo dura o efeito?

Espera-se que os efeitos desejados ocorram já após 30 minutos da administração do medicamento, o que pode se estender por até 36 horas.

No entanto, o fabricante adverte que a tadalafila só promove a ereção quando há estimulação sexual. Sem esta, o fármaco, sozinho, não leva à ereção.

Riscos do uso prolongado

O medicamento é considerado bastante seguro. No entanto, ele só deve ser utilizado sob orientação médica e quando, realmente, ele possa ser útil.

Alguns homens jovens utilizam a tadalafila sem diagnóstico de disfunção erétil, fazendo-o apenas com o objetivo de melhora da performance. O risco dessa prática é que, a longo prazo, pode se estabelecer uma "dependência psicológica", ou seja, a ereção só vai acontecer junto ao uso do remédio.

Tomei a tadalafila e ela não fez efeito. O que pode ser?

A tadalafila é a primeira estratégia de tratamento da disfunção erétil. Se, após algumas tentativas, e mesmo com a presença do estímulo sexual, não houver a resposta esperada é preciso informar seu médico sobre o ocorrido.

Somente ele poderá avaliar o quadro e oferecer outras alternativas terapêuticas.

Conheça as apresentações disponíveis

Cialis® é a marca de referência da tadalafila, mas você pode encontrar as versões genéricas desse medicamento. Ele está disponível em comprimidos revestidos de 5 mg e 20 mg.

Quais são as vantagens e desvantagens desse medicamento?

De acordo com Rodolfo Borges dos Reis, professor de urologia do Departamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, o maior benefício dos medicamentos como a tadalafila é que eles foram responsáveis por uma mudança comportamental, trazendo melhora da qualidade de vida para muitos casais.

"Destaco ainda a liberdade de não ter de programar uma relação, o que se deve ao seu efeito prolongado, o que também o diferencia de outros fármacos", completa o médico. Outra vantagem é o esquema de doses —ele pode ser usado diariamente ou por demanda, ou seja, ao saber que terá uma relação sexual no final de semana, você pode usá-lo na sexta e no sábado, por exemplo.

O ponto negativo fica por conta do uso indiscriminado por jovens saudáveis.

Saiba quais são as contraindicações

O fármaco não pode ser usado por pessoas que sejam alérgicas (ou tenham conhecimento de que alguém da família tenha tido reação semelhante) ao seu princípio ativo ou a qualquer outro componente de sua fórmula.

Fique também atento na presença das seguintes condições:

Uso de tabaco

Ereções por tempo maior que 4 horas

Desidratação

Doenças pulmonares

Qualquer doença que altere o formato do pênis

Diabetes

Colesterol alto

Pressão alta ou baixa (hipertensão ou hipotensão)

Problemas no coração (arritmia, infarto etc.)

AVC (Acidente Vascular Cerebral)

Problemas com as células do sangue (doenças falciformes)

Mieloma

Leucemia

Doenças ocular, no fígado ou rins

Gravidez e amamentação (para os casos de mulheres com hipertensão pulmonar)

Intolerância à lactose

Idosos podem usá-lo?

Sim, desde que não haja contraindicações nem interações com medicamentos de uso contínuo. Os especialistas apenas sugerem que o uso da tadalafila só ocorra após avaliação médica para que se possa usufruir do melhor que o remédio pode oferecer.

Como devo tomar a tadalafila?

Todos os medicamentos com o perfil da tadalafila devem ser tomados, de preferência, com o estômago vazio.

Existe uma melhor hora do dia para usar esse medicamento?

A depender do quadro da disfunção erétil seu médico indicará o melhor esquema de doses, que poderá ser diário ou por demanda.

O que faço quando esquecer de tomar o remédio?

Como ele pode ser usado por demanda, não há problema de esquecimento. Mas quando o uso é diário, você deve tomá-lo assim que se lembrar. Nunca dobre a administração e respeite a dose máxima diária indicada pelo seu médico que, em geral, é 20 mg.

Já quando a indicação é o aumento de próstata benigno, o melhor a fazer é tomar a dose quando se lembrar. Caso o horário da dose seguinte esteja próximo, pule a dose esquecida e reinicie o tratamento na hora certa. O importante é evitar tomar dois comprimidos de uma vez. Se você sempre esquece de tomar seus remédios, utilize algum tipo de alarme, como o do celular.

Quais são os possíveis efeitos colaterais?

Este medicamento é considerado bem tolerado, seguro e eficaz quando usado em doses adequadas. Apesar disso, os efeitos colaterais mais comuns são: dor de cabeça, indigestão ou azia, náusea, diarreia, dor de estômago, nas costas, músculos, pernas e braços, tosse, vermelhidão (rubor) e congestão nasal.

Embora seja mais raro, poderão ser observadas algumas das seguintes manifestações:

Perda, redução ou mudança repentina da visão

Visão turva

Mudança repentina na capacidade de ouvir

Zumbido no ouvido

Ereção por tempo superior a 4 horas

Tontura

Dor no peito

Irritação na pele

Interações medicamentosas

Algumas medicações não combinam com a tadalafila. E quando isso acontece, elas podem alterar ou reduzir seu efeito. Avise o médico, o farmacêutico ou o dentista, caso esteja fazendo uso (ou tenha feito uso recentemente) das substâncias abaixo descritas, que são apenas alguns exemplos dessas possíveis interações. Confira:

Outros medicamentos para hipertensão pulmonar (riociguate)

Alfa-agonistas (usado na hipertensão como a clonidina, metildopa)

Alfa-bloqueadores (indicado no aumento de próstata benigno como a alfuzosina, doxazosina, tansulosina ou terazosina)

Antibióticos (claritromicina, eritromicina, metronidazol, norfloxacina, rifampicina etc.)

Antidepressivos (desipramina ou sertralina)

Antifúngicos (itraconazol, cetoconazol ou voriconazol)

Antiepilépticos (carbamazepina, oxcarbazepina, fenobarbital, fenitoína ou primidona)

Outros fármacos para a disfunção erétil (alprostadil, sildenafil, vardenafil)

Medicamentos para o coração (atenolol, captopril, clonidina, losartana, propranolol etc.)

Medicações para hepatite (boceprevir e simeprevir)

Medicamentos para HIV (tazanavir, delavirdina, efavirenz, indinavir, etravirina, ritonavir, nevirapina, saquinavir ou tipranavir)

Antiácidos (hidróxido de magnésio ou hidróxido de alumínio)

O uso de tadalafila é contraindicado para pacientes que fazem tratamento com medicamentos da classe dos nitratos, grupo de medicamentos muito usados no tratamento da angina. A associação desses medicamentos pode resultar em hipotensão grave com risco de morte. Veja alguns exemplos desses fármacos:

Propatilnitrato

Nitroglicerina

Dinitrato de isossorbitol

Embora não existam dados na literatura médica sobre interação com suplementos ou fitoterápicos, caso faça uso de algum deles, informe ao médico, ao farmacêutico antes de iniciar o tratamento com a tadalafila.

Interação com o álcool

A sugestão dos especialistas é que você informe seu médico sobre o consumo do álcool durante o tratamento com a tadalafila. Quando o uso é excessivo (5 copos de vinho ou 5 shots de uísque por exemplo), são esperados efeitos hipotensivos, fala Marcos Machado, farmacêutico e bioquímico especialista em análises clínicas e presidente do CRF-SP.

"Isso significa que pode haver queda da pressão, chamada hipotensão ortostática, que acontece quando você passa da posição sentado ou deitado para a de pé. Além disso, a prática poderia aumentar o risco para efeitos colaterais como dor de cabeça, tontura e até desmaio ao tentar se levantar", acrescenta Machado.

Interação com alimentos

Embora não seja muito comum consumir toranja (grapefruit) no Brasil, ela pode alterar o modo como a tadalafila funciona.

Em casa, coloque em prática as seguintes dicas:

Observe a validade do medicamento indicado no cartucho. Lembre-se: após a abertura, alguns fármacos têm tempo de validade menor, o que também é influenciado pela forma como você o armazena;

Leia atentamente a bula ou as instruções de consumo do medicamento;

Ingira os comprimidos inteiros. Evite esmagá-los ou cortá-los ao meio --eles podem ferir sua boca ou garganta;

Em caso de cápsulas, não as abra para colocar o conteúdo em água, alimentos ou mesmo para descartar. Sempre use a cápsula íntegra;

No caso de suspensões orais, agite bem o frasco antes de usar. E sempre limpe o copo dosador antes e após o uso. E armazene junto ao frasco do medicamento, para evitar misturar com outros medicamentos;

Prefira comprar remédios nas doses justas para o uso indicado para evitar sobras;

Respeite o limite da dosagem diária indicada na bula;

Escolha um local protegido da luz e da umidade para armazenamento. Cozinhas e banheiros não são a melhor opção. A temperatura ambiente deve estar entre 15°C e 30°C;

Guarde seus remédios em compartimentos altos. A ideia é dificultar o acesso às crianças;

Procure saber quais locais próximos da sua casa aceitam o descarte de remédios. Algumas farmácias e indústrias farmacêuticas já têm projetos de coleta;

Evite descarte no lixo caseiro ou no vaso sanitário. Frascos vazios de vidro e plástico, bem como caixas e cartelas vazias podem ir para a reciclagem comum.

O Ministério da Saúde mantém uma cartilha (em pdf) para o Uso Racional de Medicamentos, mas você pode complementar a leitura com a Cartilha do Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos - Fiocruz) (em pdf) ou do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo (também em pdf). Quanto mais você se educa em saúde, menos riscos você corre.

Fontes: Amouni Mourad, farmacêutica, professora do curso de farmácia da Universidade Presbiteriana Mackenzie (SP) e assessora técnica do CRF-SP (Conselho Regional de Farmácia em São Paulo); Leonardo Coutinho Ribeiro, farmacêutico, especialista em farmácia clínica e análises clínicas; doutorando em assistência farmacêutica, trabalha na Unidade de Farmácia Clínica e Dispensação Farmacêutica do HUCAM-UFES (Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo); Marcos Machado, farmacêutico e bioquímico especialista em análises clínicas e presidente do CRF-SP, farmacêutico e bioquímico especialista em análises clínicas; Rodolfo Borges dos Reis, professor de urologia do Departamento de Cirurgia e Anatomia da FMRP-USP (Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo) e responsável pelo Programa de Cirurgia Robótica do Hospital das Clínicas da mesma instituição. Revisão técnica: Amouni Mourad.

Referências: Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).