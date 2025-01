Presidente-executivo do BofA considera políticas econômicas de Trump "boas" para os negócios

Por Lananh Nguyen

DAVOS, Suíça (Reuters) - O presidente-executivo do Bank of America, Brian Moynihan, saudou nesta terça-feira as medidas econômicas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desde sua posse, como "boas" para os negócios.

"Eles querem ver a economia dos EUA crescer e prosperar", disse Moynihan em uma entrevista à Reuters nesta terça-feira, referindo-se ao novo governo.

Executivos de empresas e autoridades reunidos no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, estão analisando o impacto econômico dos decretos iniciais de Trump.

O presidente não impôs tarifas de imediato e disse que seu novo governo não está pronto para uma tarifa universal sobre todas as importações que vão para os EUA.

"Tudo o que ouvimos ontem não é diferente do que ouvimos durante a campanha... portanto, agora eles precisam começar a descobrir como implementar essas mudanças", disse Moynihan.

É improvável que tarifas de 10% a 15% tenham um impacto significativo sobre a economia ou estimulem a inflação, acrescentou ele, citando uma pesquisa do BofA.

