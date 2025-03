Código Civil pessoal de Napoleão é leiloado por R$ 2,45 milhões

O volume do Código Civil que pertenceu a Napoleão, que insistiu em dotar a França desse conjunto de leis para uniformizar as regras de vida, foi arrematado por 395 mil euros (R$ 2,45 milhões) em um leilão realizado nesta quinta-feira (6) em Paris, informou a casa de leilões Tajan.

A estimativa inicial variava entre 100 mil e 200 mil euros (entre R$ 621 mil e R$ 1,24 milhão).

"Este exemplar em papel velino, com o número do primeiro cônsul, é o único em mãos privadas. Ele permaneceu na mesma família desde a queda do Império", explicou a Tajan em um comunicado.

O livro pertenceu aos descendentes de um seguidor fiel de Napoleão, Étienne Charvet, administrador do castelo de Saint-Cloud, próximo a Paris, onde Napoleão deixou o exemplar quando teve que partir para o exílio na ilha de Elba, em 1814.

Uma carta autógrafa de seu filho, Jean Pierre Charvet, vendida junto com o volume, atesta sua autenticidade.

Quando Napoleão Bonaparte assumiu o poder em 1799, uma de suas prioridades foi a elaboração de um código civil unificado.

Em 1800, ele nomeou juristas para essa tarefa. O conjunto de leis foi promulgado em março de 1804.

"O que nada apagará, o que viverá eternamente, é o meu Código Civil", disse Napoleão a um de seus últimos companheiros, o general Montholon, na ilha de Santa Helena, em 1815, onde estava exilado após ser derrotado por uma coalizão liderada pelo Reino Unido.

