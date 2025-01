Governo Trump diz que vai restabelecer programa "Permanecer no México"

WASHINGTON - O governo Trump disse nesta terça-feira que vai restabelecer o programa "Permanecer no México", retomando uma iniciativa que forçava requerentes de asilo nos Estados Unidos não mexicanos a esperar no México pela resolução de seus casos.

O Departamento de Segurança Interna disse em comunicado que deve reiniciar o programa imediatamente, anos após seu encerramento pelo ex-presidente Joe Biden.

Donald Trump reassumiu a Presidência na última segunda-feira prometendo avançar com medidas agressivas de segurança da fronteira, incluindo o restabelecimento do "Permanecer no México", anteriormente conhecido como Protocolos de Proteção ao Imigrante.

Trump lançou o programa em 2019 durante seu primeiro mandato. Autoridades de Trump relatam que ele deve impedir o que chamaram de pedidos de asilo fraudulentos, enquanto ativistas afirmam que a ação deve colocar imigrantes vulneráveis em perigo, incluindo famílias com crianças pequenas.

Biden encerrou o programa "Permanecer no México" em 2021, sob o argumento de que os imigrantes estavam enfrentando condições precárias e perigosas no lado mexicano da fronteira.

O governo Trump afirmou nesta terça-feira que uma disputa legal sobre o encerramento do programa deixou em aberto a oportunidade de uma retomada rápida.

Questionada no início do dia sobre a possibilidade de o "Permanecer no México" ser reiniciado, a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse que seu governo atenderá às necessidades dos imigrantes de forma humanitária, embora também tenha se comprometido a repatriar imigrantes estrangeiros para seus países de origem.

