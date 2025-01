Trump vai declarar "emergência energética" para elevar produção de petróleo e gás

Por Andrea Shalal e David Lawder

WASHINGTON (Reuters) - O presidente eleito Donald Trump assinará uma ordem executiva declarando emergência energética nacional, com o objetivo de aumentar a produção de petróleo e gás dos EUA e reduzir os custos aos consumidores, disse uma autoridade da futura Casa Branca nesta segunda-feira.

A declaração de emergência é apenas uma das muitas ações que Trump deve tomar nesta segunda-feira para impulsionar as indústrias de petróleo, gás e energia dos EUA e frear os esforços do governo anterior, do presidente Joe Biden, para acelerar a indústria de veículos elétricos.

Biden chegou à Casa Branca prometendo reduzir o uso de combustíveis fósseis nos EUA, mas a produção de petróleo e gás dos EUA atingiu níveis recordes sob sua gestão, enquanto as perfuradoras buscavam preços altos após as sanções impostas à Rússia depois da invasão à Ucrânia.

A autoridade não forneceu detalhes sobre a emergência nacional, mas Trump e seus aliados sinalizaram que usariam a autoridade para aprovar rapidamente novos projetos de petróleo, gás e eletricidade, algo que normalmente leva anos.

"O tema comum é realmente liberar energia norte-americana acessível e confiável", disse o funcionário. "Como a energia permeia cada parte da nossa economia, ela também é essencial para restaurar nossa segurança nacional e exercer o domínio energético norte-americano em todo o mundo."

Trump disse que os Estados Unidos estão em uma corrida armamentista de inteligência artificial contra a China e outros países, tornando as necessidades vorazes de poder da indústria uma prioridade nacional.

Espera-se também que Trump assine outra ordem visando utilizar os recursos naturais do Alasca, revogando diversas iniciativas de veículos elétricos de Biden e protegendo aparelhos movidos a gás de reguladores federais e locais, que querem eliminá-los gradualmente de residências e empresas, disse a nova autoridade.

O Alasca tem sido uma área controversa do país quando se trata de energia e meio ambiente, com os republicanos há muito tempo vendo oportunidades para a produção de petróleo e gás no local, enquanto os democratas buscam preservar paisagens intocadas.

O funcionário disse que Trump tomaria "ações decisivas para liberar o potencial de recursos naturais do Alasca", citando uma abundância de recursos como petróleo e gás, frutos do mar, madeira e minerais essenciais. Nenhum detalhe adicional foi fornecido, mas o funcionário disse que regulamentações anteriores dos departamentos do Interior e da Agricultura limitaram a produção do Alasca.

Muitas das ações já eram esperadas e cumprem as promessas de campanha feitas por Trump.

(Reportagem de Andrea Shalal, David Lawder, Jarrett Renshaw e Dan Burns)