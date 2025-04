Josias: Governo constrange ao ceder avião da FAB à ex-primeira-dama do Peru

O governo Lula (PT) alimenta as críticas da oposição e constrange o contribuinte pelo tratamento dado a Nadine Heredia, ex-primeira-dama do Peru condenada por corrupção e que recebeu permissão para se asilar no Brasil, afirmou o colunista Josias de Souza na edição de hoje do UOL News.

Ontem, a Justiça peruana condenou Nadine e seu marido, o ex-presidente Ollanta Humala, a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro após aportes ilegais da Odebrecht (atual Novonor). Ela havia se abrigado na embaixada brasileira em Lima e deve chegar em Brasília hoje à tarde em um avião da FAB (Força Aérea Brasileira).

Há dois fatos constrangedores. O primeiro é que essa investigação foi desossada e enterrada viva no Brasil. Quem foi condenado teve suas penas canceladas. Hoje, é preciso ser muito estúpido para negar que houve transgressões no trabalho da 13ª Vara de Curitiba, comandada por Sergio Moro, mas elas não eliminaram as provas.

Há um conjunto de elementos que comprovam à saciedade que houve corrupção, que foi transnacional. Em outros países, ela gerou consequências, como no Peru. Aqui, ela foi enterrada viva.

É normal a ex-primeira-dama pedir asilo no Brasil, mas é muito constrangedor o governo brasileiro lhe dar um avião. A transação diplomática está prevista em tratado e não há nada de estranho aí. Estranho é envolver o bolso do contribuinte nisso. Se a ex-primeira-dama deseja se asilar no Brasil, não precisava dessa operação de resgate com um avião da FAB. Ela que comprasse a passagem dela ou alugasse um jatinho privado. Isso constrange o contribuinte. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, o governo federal alimenta as críticas dos bolsonaristas ao ceder um avião da FAB para o transporte da ex-primeira-dama peruana.

É uma contemporização. Mostra uma harmonia do petismo, do Lula e do governo atual com personagens que dominaram a política peruana durante um período que foi nefasto para o Brasil. A corrupção campeou aqui e nos países vizinhos.

Isso evoca um antipetismo que foi a principal força política de 2018, quando Bolsonaro se elegeu. O governo tinha que seguir o manual agora. Essa condescendência e esse gesto de delicadeza servem apenas para fornecer material para que os adversários do Lula e do governo ataquem o presidente e o seu partido.

É o Lula alimentando o bolsonarismo. Ele não precisaria fazer isso. É até meio burrice, mas é algo meio atávico. De fato, existe uma simbiose entre o PT e essa família que já dominou o Peru e hoje está em cana. Josias de Souza, colunista do UOL

