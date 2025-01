Austrália: Victória Barros vence 2ª e vai às oitavas no juvenil

20/01/2025 17h19

Carol Meligeni fatura título em Buenos Aires

A paulista Carol Meligeni começou 2025 com pé direito, ao vencer sua primeira competição na temporada em quadra de saibro. Número 304 do mundo, Carol faturou o título do ITF W35 de Buenos Aires, ao derrotar na final a anfitriã Jazmim Ortezi (255ª) por 2 sets a 0 (6/2 e 6/4). Este foi o oitavo título na carreira de Carol, que integrou a equipe brasileira classificada para o qualifier da Billie Jean King Cup, principal competição feminina entre nações, em abril deste ano.