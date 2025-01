UBS BB eleva recomendação de Itaú para "compra"

(Reuters) - Analistas do UBS BB elevaram a recomendação das ações do Itaú Unibanco, destacando que os papéis estão sendo negociados com um mútiplo atrativo para um banco brasileiro premium, mesmo considerando o maior custo de capital próprio.

Eles afirmaram enxergar uma combinação de lucratividade razoável (ROAE de 23-24%) com um dividend yield de dois dígitos -- assumindo um pagamento de dividendos de 32 bilhões de reais relacionados aos lucros estimados para 2025, quando considerado um índice de capital (CET1) de 12,6% no final do ano.

Ainda assim, Thiago Batista e equipe reduziram o preço-alvo das ações do maior banco do país em ativos de 42 para 41 reais, em razão do aumento do custo de capital próprio (COE, na sigla em inglês).

Com o aumento de sua premissa de COE para 15,5% para os bancos incumbentes brasileiros, o UBS BB também cortou os preços-alvo das ações do Bradesco, de 20 para 18 reais, e do Santander Brasil, de 33 para 29 reais.

Os analistas têm recomendação de "compra" para Bradesco e "neutra" para Santander Brasil.

Na bolsa paulista, por volta de 13h05, as ações preferenciais do Itaú avançavam 1,12%, a 32,48 reais, único papel no azul entre os grandes bancos de varejo do Ibovespa. Bradesco caía 0,09%, a 11,72 reais, e Santander Brasil perdia 0,48%, a 24,91 reais.

Banco do Brasil, que não foi citado pelo UBS BB, recuava 0,28%, a 25,31 reais.

(Por Paula Arend Laier)