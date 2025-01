Feriado de São Sebastião no Rio é municipal ou estadual? Veja regras

Do UOL, em São Paulo

Celebrado no dia 20 deste mês, o Dia de São Sebastião é feriado no município do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

São Sebastião é padroeiro de algumas cidades pelo Brasil. Porém, o 20 de janeiro não é considerado um feriado nacional.

Nestas cidades, normalmente, acontecem celebrações ao protetor e padroeiro. É comum a realização de procissões e outras homenagens no dia.

No Rio, o santo cultivou o carinho dos cariocas. Ele foi considerado protetor por conta de um episódio histórico do Brasil colonial, quando os portugueses e aliados destruíram a colônia francesa na Baía de Guanabara, em 20 de janeiro de 1567.

São Sebastião teria sido visto de espada na mão entre os portugueses e lutando contra os franceses, segundo a lenda. Assim, a devoção ao santo cresceu e se estabeleceu na cidade.

Algumas cidades onde é feriado no dia 20 de janeiro:

Rio de Janeiro (RJ);

Ribeirão Preto (SP);

São Sebastião (SP);

Porto Ferreira (SP);

Passa Quatro (MG);

Valinhos (SP);

Suzano (SP);

Presidente Prudente (SP);

Brumadinho (MG);

Capitólio (MG);

Una (BA);

Ibotirama (BA).

Feriados religiosos e municipais

De acordo com a lei nº 9.093, de 12 de setembro de 1995: