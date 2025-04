Balsas colidem após falha em travessia entre Santos e Guarujá; veja vídeo

Do UOL, em São Paulo

Duas balsas colidiram na noite de ontem durante a travessia entre Santos e Guarujá, no litoral de São Paulo, após uma falha técnica.

O que aconteceu

Um passageiro gravou o momento do acidente. As duas embarcações aparecem se aproximando lentamente e se chocando na sequência. Enquanto isso, é possível ouvir o barulho da batida e dos embarcados gritando.

Sistema de direcionamento de uma das balsas teve um problema técnico. A falha fez com que ela desviasse do curso original devido à forte maré e batesse na outra, segundo informações da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logísitica.

Uma pessoa ficou ferida. Conforme a pasta, um motociclista que estava desmontado da moto se desequilibrou e caiu com o impacto da colisão. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e passa bem.

A Secretaria e a Marinha do Brasil apuram os detalhes do ocorrido. Em nota, elas informaram que investigam, inclusive, se houve danos aos veículos que estavam a bordo. As embarcações envolvidas não sofreram estragos, mas a que apresentou falha foi encaminhada para manutenção.