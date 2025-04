Filipinas chamam exercícios conjuntos com EUA de "ensaio de defesa" em meio a aumento de tensões com China

Por Karen Lema

MANILA (Reuters) - Os Estados Unidos estão enviando cerca de 9.000 soldados para as Filipinas para os exercícios militares conjuntos deste ano, à medida que os aliados fortalecem os laços em meio às tensões com a China sobre as atividades do país no Mar do Sul da China e em Taiwan.

Os exercícios anuais, que o Exército filipino descreveu nesta terça-feira como um ensaio para a defesa nacional, incluirão 5.000 soldados filipinos, 200 da Força de Defesa da Austrália e observadores da Força de Autodefesa do Japão.

Pela primeira vez, observadores de países como a Polônia e a República Tcheca também participarão.

Embora o número de tropas deste ano seja menor do que os 17.600 de 2023, ele será mais propositivo, disse o general de brigada Michael Logico, porta-voz do evento, em uma coletiva de imprensa.

Os exercícios anuais "Balikatan", ou "ombro a ombro", refletem o aprofundamento dos laços de defesa entre os dois aliados, à medida que as tensões aumentam no Mar do Sul da China e em torno de Taiwan, onde a China recentemente realizou exercícios militares em grande escala.

O Mar do Sul da China continua a ser uma fonte de tensão entre a China e as nações do Sudeste Asiático, com os laços entre Pequim e Manila em seu pior momento em anos, em meio a confrontos frequentes que provocaram preocupações com um conflito militar.

O exercício militar se aproxima de "um teste de batalha completo, o que significa que agora estamos tratando o exercício como um ensaio para nossa defesa", disse Logico.

Os exercícios enfatizarão a interoperabilidade entre os domínios, incluindo a defesa marítima e aérea, e se estenderão de Palawan até as ilhas do norte de Luzon -- áreas que na região do Mar do Sul da China e de Taiwan.

Os locais não foram aleatórios, disse Logico, acrescentando que "os exercícios por si só também podem ajudar a resistir às operações de influência de outras nações".

Durante uma visita no mês passado, o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, reafirmou o compromisso "férreo" de Washington com o Tratado de Defesa Mútua com as Filipinas, que existe há décadas.

Hegseth prometeu implantar recursos avançados para os exercícios nas Filipinas, incluindo o sistema de mísseis anti-navio NMESIS, para ajudar a deter ameaças, incluindo a "agressão" chinesa Logico disse que o NMESIS já estava no país.

Os exercícios do ano passado viram a estreia do sistema de capacidade de médio alcance do Exército dos EUA, também conhecido como sistema de mísseis Typhon, capaz de lançar Tomahawks que podem atingir a China e a Rússia, atraindo críticas da China.

"Todo país, grande ou pequeno, tem o direito absoluto e inalienável de se defender... e treinar para essa defesa e com nossos parceiros, nossos aliados do tratado", disse Logico.

Os exercícios serão realizados de 21 de abril a 9 de maio.

(Reportagem de Karen Lema)