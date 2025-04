Todas licenças necessárias serão entregues rapidamente à Nvidia, afirma Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que todas as licenças necessárias serão entregues rapidamente à Nvidia e para todas as empresas que se comprometerem a fazer parte "da Era de Ouro" americana, em publicação na Truth Social nesta terça-feira, 15.

"A Nvidia se compromete com US$ 500 bilhões para construir supercomputadores de inteligência artificial, nos Estados Unidos, exclusivamente. Esta é uma notícia muito importante e empolgante", escreveu.

A fala acontece um dia após o republicano afirmar que a fabricante de chips anunciou investimentos no país por conta das tarifas. "Depois de Deus, amor e família, tarifa é a palavra mais bonita do dicionário", disse em coletiva de imprensa ao lado do presidente de El Salvador, Nayib Bukele, na segunda-feira, 14.

No pré-mercado de Nova York, a ação da Nvidia demonstrou pouca reação ao comentário do presidente americano e, às 8h51 (de Brasília), o papel tinha queda marginal de 0,08%.