LG quer lançar no Brasil TV com tela transparente que custa R$ 370 mil

O destaque do estande da LG na CES 2025 (Consumer Electronics Show) foi uma instalação com 28 telas transparentes, "dançando" de acordo com o conteúdo exibido. Cada uma delas era uma super televisão OLED 4K de 77 polegadas, que já está à venda nos Estados Unidos por US$ 59.999 mil (cerca de R$ 370 mil na conversão atual).

Para ficar ainda mais "invisível", o modelo usa tecnologia true wireless — ou seja, totalmente sem fios para transmissão de vídeo e áudio. A LG OLED Signature T é a maior TV transparente do mundo com essas especificações, e pode chegar ao Brasil em um futuro não tão distante.

O brasileiro tem gostado de telas cada vez maiores. Agora nosso foco é trazer uma OLED 4K de 97 polegadas ainda este ano. Mas depois vamos trazer a 77 polegadas transparente, possivelmente em 2026. disse Daniel Song, presidente da LG no Brasil e América Latina, em entrevista exclusiva ao UOL.

Não há nenhuma informação sobre valores no país, mas é claro que podemos esperar algo bem elevado, considerando a exclusividade e os custos de importação e impostos — que chegam a duplicar o preço dos eletrônicos por aqui.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Como é a TV?

Na mesma feira do ano passado, a empresa já havia apresentado um protótipo deste modelo, que agora é um produto comercial completo.

A tela é realmente transparente, mesmo enquanto exibe imagens. Assim, elas ganham um aspecto quase de holograma, com a sua parede (ou o que houver atrás) como plano de fundo, se integrando ao ambiente.

Destacamos que a TV não se move, o que vimos na feira é um uso mais artístico. O produto à venda vem com uma estrutura de barras metálicas, como um rack, com uma base mais larga que abriga alguns componentes. Assim, ela também não fica colada na parede, o que garante o efeito imersivo da transparência.

Para assistir algo de maneira mais tradicional, basta apertar um botão que faz um tipo de lona escura subir por trás da tela, como uma cortina, para deixar o fundo opaco (essa é uma das coisas que está escondida dentro base). Assim, ela vira uma TV "normal" — com a ótima qualidade OLED 4K, a mais avançada que temos hoje.

Mesmo quando não estiver sendo usada para assistir algo, a tela pode ficar ligada para exibir suas fotos ou imagens de arte, para decoração da casa (modo T-Objet).

Também dá para deixar apenas uma barra inferior ligada para exibir informações como resultados de jogos, previsão do tempo, nomes de músicas ou controle de casa inteligente enquanto o restante fica transparente/desligado (modo T-Bar).

Para que a experiência fosse realmente "transparente", interferindo o mínimo possível no ambiente, essa TV precisava ser sem fios. Claro que há um cabo de energia, também bem camuflado na estrutura, mas toda a transmissão usa tecnologia wireless, por meio de um "Zero Connect Box", uma caixa externa responsável pela conexão com diversas fontes de áudio e vídeo (como um dispositivo de streaming ou videogame), sem perdas de qualidade ou atrasos. Ele aceita imagens 4K com taxa de atualização de até 120 Hz.

