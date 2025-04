Ibovespa avança nos primeiros negócios com Usiminas em destaque após balanço

(Reuters) - O Ibovespa engatava a quarta alta seguida nesta quinta-feira, com Usiminas entre os maiores ganhos na esteira de resultado trimestral acima das previsões, enquanto Azul era destaque negativo após o Cade decidir avaliar acordo de codeshare entre a companhia e a Gol.

Às 10h08, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,31%, a 132.630,37 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 18 de junho, avançava 0,24%.

(Por Paula Arend Laier)